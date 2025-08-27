Salsa de champiñones: cremosa, fácil y llena de sabor

Los champiñones son uno de los ingredientes más versátiles en la cocina. Su sabor suave y terroso permite crear salsas que elevan cualquier plato, desde una pasta rápida hasta un filete a la parrilla. Con esta receta, aprenderás a preparar una salsa cremosa de champiñones en pocos pasos y con ingredientes fáciles de conseguir, logrando un resultado digno de restaurante en tu propia casa.

Ingredientes:

250 gramos de champiñones frescos

2 cucharadas de manteca

1 cebolla pequeña, picada finamente

2 dientes de ajo, picados

1 taza de crema de leche

½ taza de caldo de verduras o pollo

Sal y pimienta al gusto

Ramitas de perejil fresco, picado (opcional)

Un chorrito de vino blanco (opcional)

Preparación paso a paso:

Limpiar y cortar los champiñones:

Retirás cualquier impureza con un paño húmedo o un cepillo suave. Luego, cortalos en láminas finas para que se cocinen de manera uniforme.

Saltear la base aromática:

En una sartén a fuego medio, derretí la manteca. Añadí la cebolla y el ajo picados, y cociná hasta que la cebolla esté transparente. Esto liberará los aromas que harán que tu salsa sea irresistible.

Cocinar los champiñones:

Incorporá los champiñones y cociná durante unos 5 minutos, removiendo de vez en cuando. Verás cómo sueltan agua y comienzan a dorarse, intensificando su sabor.

Agregar líquidos y condimentar:

Si te gusta, agregá un chorrito de vino blanco y dejá que se evapore un poco. Luego, sumá el caldo y la crema de leche, mezclando bien. Cociná a fuego lento durante 10 minutos o hasta que la salsa tenga la consistencia deseada.

Finalizar:

Ajustá la sal y la pimienta al gusto. Para un toque fresco, agregá perejil picado antes de servir.

Consejos adicionales:

Para una versión más ligera, podés reemplazar la crema de leche por crema vegetal o yogur natural.

Esta salsa se conserva bien en la heladera hasta 2 días, ideal para preparar porciones anticipadas.

Combiná con pastas, arroz, pollo, carne o incluso sobre vegetales asados para un plato más sofisticado.

Con esta receta de salsa de champiñones, cualquier comida sencilla se convierte en una experiencia gourmet. Su textura cremosa y su sabor profundo hacen que sea un imprescindible en tu recetario diario. ¡Animate a prepararla y sorprender a todos en la mesa!