Tarot del colibrí: equilibrio y espiritualidad

Carta 1) La sacerdotisa: intuición. Sabiduría interior. Lo oculto. Espiritualidad. Revelación

Carta 2) As de oros: nuevos comienzos. Abundancia. Oportunidad valiosa. Logros económicos.

Carta 3) Seis de oros: caridad. Generosidad. Equilibrio en el dar y recibir. Equidad en las relaciones.



Mensaje final:

La persona está conectando con su espiritualidad. Está haciendo un proceso introspectivo que le permitirá penetrar en el lado más oculto de sí mismo y obtener de allí un conocimiento que traerá mucha claridad, en el sentido de poder entender cosas que estaban guardadas en su subconsciente y que condicionaban sus comportamientos. Además, la intuición estará más viva que nunca ayudando en ese proceso de autoconocimiento. Viene un nuevo comienzo en la vida de este alguien. Es algo que se presentará como una gran oportunidad de lograr todo lo que la persona ha deseado. El tarot dice que la persona no será egoísta con sus logros, tanto materiales como afectivos. Querrá compartir todo con sus seres queridos en un verdadero equilibrio entre el dar y el recibir. Todo lo oculto se revela y si antes en sus relaciones no hubo reciprocidad, ahora la habrá. Las grandes oportunidades no siempre se repiten, así que cuando llegan hay que tomarlas sin dudar. La carta de la sacerdotisa dice que esta persona debe dejarse guiar por su intuición y por su conexión con Dios. Si así lo hace todo saldrá muy bien.

