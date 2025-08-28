astrologia

Horóscopo chino del jueves 28 de agosto de 2025: predicciones signo por signo

La energía del Dragón de Fuego llena este jueves de entusiasmo, poder personal y carisma.
jueves, 28 de agosto de 2025 · 11:26

Rata

Tu inteligencia práctica te ayudará a destacar en lo laboral. En el amor, una sorpresa despertará emociones intensas.

Buey

La constancia será tu mejor aliada para superar desafíos. En lo personal, dedicar tiempo al orden te dará tranquilidad.

Tigre

Tu valentía abrirá caminos nuevos. En lo sentimental, animarse a expresar lo que sentís será clave.

Conejo

Un día para practicar la paciencia y escuchar más. En el amor, un gesto amable acercará posiciones.

Dragón

Con la fuerza de tu signo, hoy brillás con magnetismo. En lo laboral, tus ideas pueden marcar la diferencia.

Serpiente

Tu sabiduría será reconocida en tu entorno. En lo sentimental, la serenidad será la base de la armonía.

Caballo

Tu vitalidad atraerá buenas oportunidades. En lo personal, compartir actividades te dará alegría y motivación.

Cabra

Un jueves ideal para conectar con lo artístico o espiritual. En el amor, mostrar ternura será clave para el vínculo.

Mono

Tu ingenio solucionará un problema inesperado. En lo sentimental, una charla distendida traerá complicidad.

Gallo

La disciplina y la organización marcarán tu jornada. En lo personal, alguien valorará tu sinceridad y firmeza.

Perro

Tu compromiso y lealtad serán muy apreciados hoy. En el amor, un gesto afectuoso reforzará la unión.

Cerdo

Tu simpatía abrirá puertas en lo social. En lo sentimental, la dulzura fortalecerá la confianza mutua.

