Horóscopo chino del jueves 28 de agosto de 2025: predicciones signo por signo

Horóscopo chino del jueves 28 de agosto de 2025: predicciones signo por signoLa energía del Dragón de Fuego llena este jueves de entusiasmo, poder personal y carisma.
Rata
Tu inteligencia práctica te ayudará a destacar en lo laboral. En el amor, una sorpresa despertará emociones intensas.
Buey
La constancia será tu mejor aliada para superar desafíos. En lo personal, dedicar tiempo al orden te dará tranquilidad.
Tigre
Tu valentía abrirá caminos nuevos. En lo sentimental, animarse a expresar lo que sentís será clave.
Conejo
Un día para practicar la paciencia y escuchar más. En el amor, un gesto amable acercará posiciones.
Dragón
Con la fuerza de tu signo, hoy brillás con magnetismo. En lo laboral, tus ideas pueden marcar la diferencia.
Serpiente
Tu sabiduría será reconocida en tu entorno. En lo sentimental, la serenidad será la base de la armonía.
Caballo
Tu vitalidad atraerá buenas oportunidades. En lo personal, compartir actividades te dará alegría y motivación.
Cabra
Un jueves ideal para conectar con lo artístico o espiritual. En el amor, mostrar ternura será clave para el vínculo.
Mono
Tu ingenio solucionará un problema inesperado. En lo sentimental, una charla distendida traerá complicidad.
Gallo
La disciplina y la organización marcarán tu jornada. En lo personal, alguien valorará tu sinceridad y firmeza.
Perro
Tu compromiso y lealtad serán muy apreciados hoy. En el amor, un gesto afectuoso reforzará la unión.
Cerdo
Tu simpatía abrirá puertas en lo social. En lo sentimental, la dulzura fortalecerá la confianza mutua.