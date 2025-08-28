Horóscopo del jueves 28 de agosto de 2025: claridad y motivación

astrologia
Horóscopo del jueves 28 de agosto de 2025: claridad y motivaciónLa jornada trae una energía renovadora que impulsa a tomar decisiones con confianza.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: la pasión se enciende, dejate llevar por tus emociones.
Trabajo: tu liderazgo te destaca en una reunión o proyecto grupal.
Salud: canalizá tu energía con ejercicio físico.
Números de la suerte: 1, 14, 27
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: pequeños gestos fortalecen tu relación.
Trabajo: paciencia con los procesos, pronto verás resultados.
Salud: buena jornada para conectarte con la naturaleza.
Números de la suerte: 5, 12, 25
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: alguien cercano puede sorprenderte con una confesión.
Trabajo: tu creatividad abre nuevas oportunidades laborales.
Salud: prestá atención a tu descanso.
Números de la suerte: 7, 18, 29
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: se refuerzan los lazos familiares con muestras de apoyo mutuo.
Trabajo: tus ideas encuentran terreno fértil para crecer.
Salud: ideal para actividades acuáticas o relajación.
Números de la suerte: 6, 20, 24
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: tu carisma atrae miradas y nuevas oportunidades románticas.
Trabajo: un reconocimiento te motiva a seguir avanzando.
Salud: energía en alza, ideal para iniciar un nuevo hábito saludable.
Números de la suerte: 2, 15, 28
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: la comunicación fluida genera cercanía en tus vínculos.
Trabajo: organizás tus metas con eficacia, lo que te asegura avances.
Salud: prestá atención a la alimentación equilibrada.
Números de la suerte: 9, 16, 21
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: un encuentro inesperado trae alegría a tu día.
Trabajo: tu capacidad de diálogo resuelve un conflicto laboral.
Salud: buscá momentos de silencio para reordenar tu energía.
Números de la suerte: 3, 10, 26
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: tu intensidad emociona y cautiva.
Trabajo: lográs cerrar un acuerdo importante.
Salud: la meditación o la respiración consciente te ayudan a equilibrarte.
Números de la suerte: 8, 17, 22
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: compartís momentos divertidos y llenos de complicidad.
Trabajo: posibilidad de recibir una propuesta que amplía tus horizontes.
Salud: tu energía vital está en aumento.
Números de la suerte: 4, 11, 30
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: la ternura es la clave para fortalecer tu relación.
Trabajo: tu esfuerzo es reconocido con nuevas responsabilidades.
Salud: un buen descanso será fundamental hoy.
Números de la suerte: 7, 19, 27
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: alguien especial te demuestra cariño de manera inesperada.
Trabajo: tu originalidad es clave en un proyecto en marcha.
Salud: la música o el arte te brindan bienestar.
Números de la suerte: 2, 13, 23
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: la sensibilidad guía tus pasos en el amor.
Trabajo: intuición y creatividad se combinan para abrir caminos.
Salud: ideal para practicar actividades que conecten cuerpo y mente.
Números de la suerte: 6, 12, 28