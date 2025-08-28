Horóscopo del jueves 28 de agosto de 2025: claridad y motivación

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: la pasión se enciende, dejate llevar por tus emociones.

Trabajo: tu liderazgo te destaca en una reunión o proyecto grupal.

Salud: canalizá tu energía con ejercicio físico.

Números de la suerte: 1, 14, 27

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: pequeños gestos fortalecen tu relación.

Trabajo: paciencia con los procesos, pronto verás resultados.

Salud: buena jornada para conectarte con la naturaleza.

Números de la suerte: 5, 12, 25

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: alguien cercano puede sorprenderte con una confesión.

Trabajo: tu creatividad abre nuevas oportunidades laborales.

Salud: prestá atención a tu descanso.

Números de la suerte: 7, 18, 29

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: se refuerzan los lazos familiares con muestras de apoyo mutuo.

Trabajo: tus ideas encuentran terreno fértil para crecer.

Salud: ideal para actividades acuáticas o relajación.

Números de la suerte: 6, 20, 24

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu carisma atrae miradas y nuevas oportunidades románticas.

Trabajo: un reconocimiento te motiva a seguir avanzando.

Salud: energía en alza, ideal para iniciar un nuevo hábito saludable.

Números de la suerte: 2, 15, 28

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: la comunicación fluida genera cercanía en tus vínculos.

Trabajo: organizás tus metas con eficacia, lo que te asegura avances.

Salud: prestá atención a la alimentación equilibrada.

Números de la suerte: 9, 16, 21

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: un encuentro inesperado trae alegría a tu día.

Trabajo: tu capacidad de diálogo resuelve un conflicto laboral.

Salud: buscá momentos de silencio para reordenar tu energía.

Números de la suerte: 3, 10, 26

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: tu intensidad emociona y cautiva.

Trabajo: lográs cerrar un acuerdo importante.

Salud: la meditación o la respiración consciente te ayudan a equilibrarte.

Números de la suerte: 8, 17, 22

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: compartís momentos divertidos y llenos de complicidad.

Trabajo: posibilidad de recibir una propuesta que amplía tus horizontes.

Salud: tu energía vital está en aumento.

Números de la suerte: 4, 11, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: la ternura es la clave para fortalecer tu relación.

Trabajo: tu esfuerzo es reconocido con nuevas responsabilidades.

Salud: un buen descanso será fundamental hoy.

Números de la suerte: 7, 19, 27

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: alguien especial te demuestra cariño de manera inesperada.

Trabajo: tu originalidad es clave en un proyecto en marcha.

Salud: la música o el arte te brindan bienestar.

Números de la suerte: 2, 13, 23

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: la sensibilidad guía tus pasos en el amor.

Trabajo: intuición y creatividad se combinan para abrir caminos.

Salud: ideal para practicar actividades que conecten cuerpo y mente.

Números de la suerte: 6, 12, 28