Tarot del colibrí: comienza un nuevo camino

Carta 1) Diez de bastos: cansancio extremo. Agotamiento. Exceso de responsabilidades.

Carta 2) Ocho de copas: irse. Abandonar un lugar lleno de afectos y sentimientos. Emprender un camino desconocido.

Carta 3) El mundo: fin de un ciclo y nuevo comienzo. Sabiduría espiritual. Realización personal.



Mensaje final:

El tarot habla de una persona que ha llevado una carga muy pesada. Ese peso puede representar distintas cosas para cada quien: responsabilidades, trabajo, esfuerzo, tristeza, negatividad, penas, culpas, etc. El hecho es que llegó un momento en donde a pesar de los muchos afectos y sentimientos que impulsaban a la persona a aguantar y resistir en función de ellos, hubo un punto en el cual este alguien decidió liberarse de tanta carga, soltar y marcharse, ya que pudo haber sentido que no daba más y que el agotamiento era extremo. Las cartas dicen que la persona deja todo atrás y emprende un nuevo camino que la llevará a cerrar un ciclo y comenzar una nueva etapa donde podrá unificar y resignificar su experiencia de vida. De su pasado ha obtenido sabiduría espiritual y un gran aprendizaje. Y ahora camina hacia su realización personal con confianza y liberada de las cargas que antes no la dejaban avanzar. Pronto el mundo estará en sus manos y la libertad será su bandera. Felicitaciones!!