Cómo hacer brownies de chocolate perfectos

Si eres amante del chocolate, no hay nada mejor que unos brownies caseros para satisfacer ese antojo dulce. Hoy te traemos la receta definitiva para preparar los brownies de chocolate más deliciosos y esponjosos que jamás hayas probado. Sigue estos sencillos pasos y descubre cómo lograr una textura perfecta y un sabor irresistible.

Ingredientes

200 g de chocolate negro (70% de cacao)

150 g de manteca

200 g de azúcar

3 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

80 g de harina de trigo

20 g de cacao en polvo sin azúcar

1 pizca de sal

100 g de nueces (opcional)

Instrucciones

1. Preparación del horno y el molde

Precalienta el horno a 180°C (350°F). Engrasa ligeramente un molde cuadrado de 20x20 cm o cúbrelo con papel para hornear para evitar que los brownies se peguen.

2. Derretir el chocolate y la manteca

En un recipiente apto para microondas, coloca el chocolate y la manteca. Derrite en intervalos de 30 segundos, removiendo entre cada uno, hasta obtener una mezcla homogénea. También puedes hacerlo al baño maría si prefieres.

3. Mezclar el azúcar y los huevos

En un bol grande, bate el azúcar y los huevos hasta que la mezcla esté suave y cremosa. Añade la esencia de vainilla y mezcla bien.

4. Incorporar el chocolate derretido

Añade la mezcla de chocolate y manteca derretidos al bol con los huevos y el azúcar. Mezcla hasta que todo esté bien integrado.

5. Añadir ingredientes secos

Tamiza la harina, el cacao en polvo y la pizca de sal directamente sobre la mezcla de chocolate. Remueve suavemente con una espátula hasta que no queden rastros de harina. Si decides añadir nueces, este es el momento para incorporarlas.

6. Hornear

Vierte la mezcla en el molde preparado y alísala con una espátula para que quede uniforme. Hornea en el horno precalentado durante 25-30 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, salga con migas húmedas. Evita hornear en exceso para mantener la textura fudgy característica de los brownies.

7. Enfriar y servir

Deja enfriar los brownies en el molde sobre una rejilla antes de cortarlos en cuadrados. Esto permite que terminen de cocinarse y adquieran la consistencia adecuada. Una vez fríos, desmolda y corta en porciones.

Consejos para unos Brownies Perfectos

Usa chocolate de buena calidad: Esto influirá enormemente en el sabor final de tus brownies.

No sobrebatas la mezcla: Al añadir la harina, mezcla lo justo hasta integrar. Esto asegura una textura suave y no densa.

Controla el tiempo de horneado: Cada horno es diferente, así que vigila tus brownies a partir de los 25 minutos.