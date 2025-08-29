Empanadas de choclo: receta casera fácil y deliciosa

cocina
Empanadas de choclo: receta casera fácil y deliciosaLas empanadas de choclo y queso son una opción deliciosa y fácil de preparar.
Las empanadas son un clásico de la gastronomía que nunca pasa de moda, y dentro de sus infinitas variantes, las empanadas de choclo se han ganado un lugar especial. Su sabor suave y cremoso, que combina la dulzura natural del maíz con la textura fundente del queso, las convierte en una opción irresistible tanto para el almuerzo como para una picada o una cena rápida.
A continuación, te compartimos una receta sencilla y práctica para preparar empanadas de choclo en casa, con consejos para que queden doradas, crocantes y bien rellenas.
Ingredientes
Para la masa:
- 500 g de harina de trigo
- 100 g de manteca (podés reemplazar por grasa vacuna o aceite)
- 1 huevo
- Agua tibia (cantidad necesaria)
- Sal a gusto
Para el relleno:
- 2 tazas de choclo desgranado (puede ser fresco, congelado o enlatado)
- 200 g de queso fresco o queso cremoso (también podés usar mozzarella o queso port salut para un sabor más suave)
- 1 cebolla (opcional, para dar más sabor)
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta al gusto
- Perejil fresco picado (opcional)
Preparación paso a paso
1. Masa casera para empanadas
En un bol grande, colocar la harina con una pizca de sal.
Agregar la manteca derretida y el huevo. Mezclar hasta obtener una textura arenosa.
Incorporar el agua tibia de a poco, amasando hasta lograr una masa suave y homogénea.
Cubrir con un paño y dejar reposar durante 30 minutos.
Tip: Si preferís ahorrar tiempo, también podés usar tapas de empanadas compradas.
2. Preparar el relleno
Si vas a usar cebolla, picarla bien fina y saltearla en una sartén con aceite hasta que esté transparente y ligeramente dorada.
En un bol, mezclar el choclo con el queso desmenuzado, la cebolla (si la incorporaste), sal, pimienta y perejil.
Reservar la mezcla en la heladera mientras preparás la masa.
3. Armar las empanadas
Dividir la masa en pequeñas porciones y estirarlas con palo de amasar hasta formar discos de unos 10 cm de diámetro.
Colocar una cucharada generosa del relleno en el centro de cada disco.
Cerrar doblando la masa por la mitad y presionar los bordes con los dedos o con un tenedor. Podés hacer un repulgue clásico para darles un toque más tradicional.
4. Cocción
Al horno: Precalentar el horno a 180°C. Disponer las empanadas en una bandeja enharinada o aceitada. Pintar con huevo batido para darles un color dorado. Hornear 20-25 minutos hasta que estén doradas y crujientes.
Fritas: También podés freírlas en abundante aceite caliente hasta que se vean doradas. Retirarlas sobre papel absorbente.
Consejos y variantes
Agregales un poco de crema de leche o salsa blanca al relleno para que queden más cremosas.
Si te gustan con un toque picante, sumales ají molido o una pizca de pimentón ahumado.
Podés reemplazar el choclo amarillo por choclo blanco, que es más suave y dulce.
Servilas calientes con una ensalada fresca o como parte de una picada con salsas para untar.