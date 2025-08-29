Horóscopo chino del viernes 29 de agosto de 2025: predicciones signo por signo

Rata

Tu astucia te permitirá resolver un asunto pendiente. En el amor, un gesto afectuoso será clave para la cercanía.

Buey

La perseverancia te ayudará a cumplir con tus objetivos. En lo personal, un momento de calma te traerá bienestar.

Tigre

La pasión y la energía marcarán tu día. En lo sentimental, mostrar autenticidad fortalecerá tu relación.

Conejo

Tu sensibilidad estará más intensa. En el amor, un encuentro sincero abrirá el camino a la armonía.

Dragón

La creatividad te dará una ventaja en lo laboral. En lo personal, una charla importante traerá claridad.

Serpiente

Con la fuerza de tu signo, tu intuición será muy certera. En lo sentimental, la confianza será clave para el equilibrio.

Caballo

Tu energía te impulsará a encarar nuevos proyectos. En el amor, una actitud espontánea traerá alegría.

Cabra

Un día propicio para el arte y la reflexión. En lo personal, escuchar tu corazón será la mejor guía.

Mono

Tu ingenio y simpatía atraerán buenas oportunidades. En lo sentimental, el humor reforzará la complicidad.

Gallo

Tu disciplina será reconocida en lo laboral. En el amor, una actitud clara y honesta generará confianza.

Perro

Tu lealtad será un pilar en tu entorno. En lo personal, la compañía de alguien especial traerá calma.

Cerdo

Tu optimismo te abrirá nuevas puertas. En lo sentimental, tu dulzura generará momentos de gran ternura.