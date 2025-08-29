Horóscopo chino del viernes 29 de agosto de 2025: predicciones signo por signo

astrologia
Horóscopo chino del viernes 29 de agosto de 2025: predicciones signo por signoEs un día ideal para tomar decisiones con calma, confiar en la percepción interna y dar pasos firmes hacia lo que realmente importa.
Rata
Tu astucia te permitirá resolver un asunto pendiente. En el amor, un gesto afectuoso será clave para la cercanía.
Buey
La perseverancia te ayudará a cumplir con tus objetivos. En lo personal, un momento de calma te traerá bienestar.
Tigre
La pasión y la energía marcarán tu día. En lo sentimental, mostrar autenticidad fortalecerá tu relación.
Conejo
Tu sensibilidad estará más intensa. En el amor, un encuentro sincero abrirá el camino a la armonía.
Dragón
La creatividad te dará una ventaja en lo laboral. En lo personal, una charla importante traerá claridad.
Serpiente
Con la fuerza de tu signo, tu intuición será muy certera. En lo sentimental, la confianza será clave para el equilibrio.
Caballo
Tu energía te impulsará a encarar nuevos proyectos. En el amor, una actitud espontánea traerá alegría.
Cabra
Un día propicio para el arte y la reflexión. En lo personal, escuchar tu corazón será la mejor guía.
Mono
Tu ingenio y simpatía atraerán buenas oportunidades. En lo sentimental, el humor reforzará la complicidad.
Gallo
Tu disciplina será reconocida en lo laboral. En el amor, una actitud clara y honesta generará confianza.
Perro
Tu lealtad será un pilar en tu entorno. En lo personal, la compañía de alguien especial traerá calma.
Cerdo
Tu optimismo te abrirá nuevas puertas. En lo sentimental, tu dulzura generará momentos de gran ternura.