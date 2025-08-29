Horóscopo del viernes 29 de agosto de 2025: intuición y nuevas oportunidades

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: tu espontaneidad conquista corazones.

Trabajo: una conversación clave abre nuevas posibilidades.

Salud: necesitás liberar tensiones con actividad física.

Números de la suerte: 1, 14, 20

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: una charla sincera fortalece tu relación.

Trabajo: tu esfuerzo constante empieza a dar frutos.

Salud: buen día para cuidar tu alimentación.

Números de la suerte: 4, 18, 23

Noticias Relacionadas Cuáles son los signos del zodiaco más difíciles para convivir

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: alguien inesperado puede despertar tu interés.

Trabajo: tu creatividad aporta soluciones novedosas.

Salud: cuidá tu descanso y desconectá del exceso de información.

Números de la suerte: 9, 13, 27

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: la calidez familiar será tu refugio.

Trabajo: posible propuesta que te da mayor seguridad.

Salud: relajá con actividades ligadas al agua.

Números de la suerte: 7, 15, 26

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu magnetismo atrae nuevas miradas.

Trabajo: recibís un reconocimiento que fortalece tu confianza.

Salud: energía en alza, ideal para el movimiento.

Números de la suerte: 2, 12, 24

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: la paciencia será tu aliada en temas sentimentales.

Trabajo: tu capacidad de análisis te ayuda a tomar decisiones firmes.

Salud: prestá atención a tu digestión.

Números de la suerte: 6, 11, 28

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: un gesto romántico alegra tu día.

Trabajo: tu equilibrio aporta armonía en un equipo laboral.

Salud: buscá momentos de aire libre para despejarte.

Números de la suerte: 3, 10, 22

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: la intensidad de tus emociones se transforma en pasión.

Trabajo: cerrás acuerdos con firmeza y seguridad.

Salud: necesitás reconectar con tu calma interior.

Números de la suerte: 8, 19, 25

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: tu espíritu alegre genera cercanía y complicidad.

Trabajo: se abren nuevas oportunidades para expandirte.

Salud: tu energía está en aumento, aprovechala bien.

Números de la suerte: 5, 16, 29

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: tu madurez genera confianza en tu relación.

Trabajo: una tarea pendiente finalmente se resuelve.

Salud: buen día para ordenar rutinas de descanso.

Números de la suerte: 7, 14, 21

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: sorpresa agradable en el terreno sentimental.

Trabajo: tu originalidad es clave para un avance profesional.

Salud: el arte o la lectura serán tu cable a tierra.

Números de la suerte: 2, 17, 30

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: tu sensibilidad crea vínculos profundos.

Trabajo: la intuición guía tus pasos con acierto.

Salud: ideal para meditar y armonizar tu energía.

Números de la suerte: 6, 12, 27