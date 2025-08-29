Horóscopo del viernes 29 de agosto de 2025: intuición y nuevas oportunidades

astrologia
Horóscopo del viernes 29 de agosto de 2025: intuición y nuevas oportunidadesEs un momento ideal para tomar decisiones importantes y proyectar a futuro.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: tu espontaneidad conquista corazones.
Trabajo: una conversación clave abre nuevas posibilidades.
Salud: necesitás liberar tensiones con actividad física.
Números de la suerte: 1, 14, 20
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: una charla sincera fortalece tu relación.
Trabajo: tu esfuerzo constante empieza a dar frutos.
Salud: buen día para cuidar tu alimentación.
Números de la suerte: 4, 18, 23
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: alguien inesperado puede despertar tu interés.
Trabajo: tu creatividad aporta soluciones novedosas.
Salud: cuidá tu descanso y desconectá del exceso de información.
Números de la suerte: 9, 13, 27
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: la calidez familiar será tu refugio.
Trabajo: posible propuesta que te da mayor seguridad.
Salud: relajá con actividades ligadas al agua.
Números de la suerte: 7, 15, 26
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: tu magnetismo atrae nuevas miradas.
Trabajo: recibís un reconocimiento que fortalece tu confianza.
Salud: energía en alza, ideal para el movimiento.
Números de la suerte: 2, 12, 24
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: la paciencia será tu aliada en temas sentimentales.
Trabajo: tu capacidad de análisis te ayuda a tomar decisiones firmes.
Salud: prestá atención a tu digestión.
Números de la suerte: 6, 11, 28
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: un gesto romántico alegra tu día.
Trabajo: tu equilibrio aporta armonía en un equipo laboral.
Salud: buscá momentos de aire libre para despejarte.
Números de la suerte: 3, 10, 22
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: la intensidad de tus emociones se transforma en pasión.
Trabajo: cerrás acuerdos con firmeza y seguridad.
Salud: necesitás reconectar con tu calma interior.
Números de la suerte: 8, 19, 25
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: tu espíritu alegre genera cercanía y complicidad.
Trabajo: se abren nuevas oportunidades para expandirte.
Salud: tu energía está en aumento, aprovechala bien.
Números de la suerte: 5, 16, 29
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: tu madurez genera confianza en tu relación.
Trabajo: una tarea pendiente finalmente se resuelve.
Salud: buen día para ordenar rutinas de descanso.
Números de la suerte: 7, 14, 21
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: sorpresa agradable en el terreno sentimental.
Trabajo: tu originalidad es clave para un avance profesional.
Salud: el arte o la lectura serán tu cable a tierra.
Números de la suerte: 2, 17, 30
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: tu sensibilidad crea vínculos profundos.
Trabajo: la intuición guía tus pasos con acierto.
Salud: ideal para meditar y armonizar tu energía.
Números de la suerte: 6, 12, 27