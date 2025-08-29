La historia olvidada de los cigarrillos fabricados en Carlos Paz

La memoria colectiva de Villa Carlos Paz acaba de sumar un hallazgo curioso: una cajetilla de cigarrillos “Rubios de Oro”, fabricados por la empresa “Negro de Oro S.A.C.I.” y con la leyenda “Villa Carlos Paz – Córdoba” impresa en el envase.

La pieza fue publicada en el grupo de Facebook “Córdoba de Antaño” por la usuaria Nicole, generando sorpresa entre quienes nunca habían escuchado hablar de esta marca local y despertando recuerdos en otros.

En la cajetilla, de cartón marrón con letras rojas, se lee claramente el nombre de la marca, el detalle de “10 cigarros”, la mención a la industria argentina y el domicilio en la ciudad. Ese simple envase reabrió un capítulo casi olvidado de la historia productiva carlospacense.

Lo interesante es que, según vecinos que comentaron la publicación, hay distintas versiones sobre dónde funcionó la fábrica:

Algunos la ubican en calle Honduras, continuación de Perón, en las inmediaciones del barrio San Ignacio, en un galpón que luego fue mueblería y depósito de colectivos.

Otros aseguran que estaba en Barrio El Canal, cerca del actual balneario Playas de Oro.

El hallazgo despertó debate y curiosidad. ¿Vos lo recordás? ¿Conociste esta marca o tenés algún recuerdo de la fábrica? La invitación queda abierta para que quienes tengan fotos, anécdotas o datos se sumen a reconstruir esta parte de la historia de Villa Carlos Paz.