Oráculo del ángel: Anauel, para pensar y crear

"Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles; los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades; todo fue creado por Él y para Él." Colosenses 1.16.

El texto anterior hace referencia a los seres que llamamos genéricamente "Ángeles", aunque como se deduce del texto bíblico son seres diferenciados que se rigen por una jerarquía y forman parte del coro angelical que adora a Dios.

Ángel Anauel

Significa: "Dios infinitamente bueno"

Días de regencia: 31 de enero al 4 de febrero.

El ángel guardián Anauel concede éxito en las relaciones sociales. Otorga un gran sentido de organización, racionalismo, amabilidad, buenos negocios, trabajo creativo, ingenio. El mensaje que trae Anauel es:" piensa y crea".

