Tarot del colibrí: ciclos de vida, amor y legado

Carta 1) La inmortalidad: renovación. Renacimiento. Fin de un ciclo y comienzo de otro. Grandes transformaciones. Cosecha.

Carta 2) La alianza: afinidad. Amor. Atracción. Unión. Comprensión. Cooperación. Reciprocidad.

Carta 3) El patrimonio: herencia material y cultural. Tesoro transmitido por generaciones anteriores. Protección. Abundancia. Buen uso de lo recibido.



Mensaje final

Qué lindo mensaje trae hoy el tarot para quienes resuenen con él!! Las cartas sintetizan el proceso vital compuesto de distintos ciclos naturales que tienen un comienzo y un fin. No hablan de un final definitivo, sino de distintas etapas que se atraviesan en la vida a través de las situaciones que se presentan: alegría y dolor, infancia y madurez, tiempos de abundancia y tiempos de escasez, unión y separación, etc. La vida es un cambio constante y todo el tiempo se viven pequeños duelos y renacimientos. Lo importante es recordar que si se siembran obras buenas, la cosecha de buenos frutos no será sólo para uno, sino también para los nuevos que llegarán al mundo. En el centro de la tirada la carta de la alianza señala que para que el paso por la vida adquiera su mayor significado es imprescindible el amor. Amor en un sentido amplio, familiar, de pareja, de amistad... Lo que dejaremos al final como herencia no sólo serán bienes materiales, sino también ejemplos de vida y de valores, inspirados por el amor, que servirán de guía a quienes los reciban. Tal vez algunos de los que lean este mensaje, estén trabajando en unión con otro u otros y pensando en el futuro de sus hijos o nietos, en dejarles cosas buenas para que las cargas que puede traer la vida les sean más livianas y tengan raíces fuertes para seguir su destino. Es el legado que una generación le deja a otra para que no tenga que empezar de cero, un legado que puede ser material, pero también cultural.