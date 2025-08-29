Torta marmolada: el equilibrio perfecto entre chocolate y vainilla

La torta marmolada es un clásico de la repostería que combina lo mejor de dos mundos: el sabor dulce y suave de la vainilla con la intensidad del chocolate.

Su característica apariencia marmoleada no solo la hace irresistible a la vista, sino que también promete una experiencia deliciosa en cada bocado. Perfecta para acompañar un café, sorprender en una merienda o ser el centro de atención en una celebración, esta torta es ideal para quienes disfrutan de los postres que conquistan tanto por su sabor como por su presentación.

Ingredientes:

200 g de manteca a temperatura ambiente

200 g de azúcar

4 huevos grandes

200 g de harina de trigo

1 cucharadita de polvo de hornear

Una pizca de sal

2 cucharaditas de esencia de vainilla

2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar

2 cucharadas de leche

Preparación paso a paso:

Preparar el molde y precalentar el horno

Engrasá y enhariná un molde para torta, preferentemente con agujero en el centro. Precalentá el horno a 180?°C.

Preparar la masa

Batí la manteca con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa. Incorporá los huevos uno a uno. Tamizá la harina con el polvo de hornear y la sal, e integrá suavemente. Dividí la masa en dos partes iguales.

Crear la masa marmolada

En un tazón, mezclá la esencia de vainilla. En el otro, incorporá el cacao y la leche hasta lograr un tono uniforme.

Lograr el efecto marmolado

Colocá cucharadas alternas de ambas masas en el molde. Con un palillo o cuchillo, realizá remolinos sin sobremezclar para mantener los colores definidos.

Hornear

Llevá al horno durante 40-45 minutos o hasta que al insertar un palillo, este salga limpio. Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar y luego colocá sobre una rejilla hasta que esté completamente fría.

Tip final:

Esta torta es ideal para acompañar con café o té, y su mezcla de sabores y colores la convierte en el postre perfecto para cualquier celebración. ¡Animate a probarla y disfrutá de su sabor único!