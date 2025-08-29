Torta marmolada: el equilibrio perfecto entre chocolate y vainilla

Cocina
Torta marmolada: el equilibrio perfecto entre chocolate y vainillaDescubrí cómo preparar una torta marmolada esponjosa y deliciosa, con un efecto visual único que combina chocolate y vainilla en cada bocado.
La torta marmolada es un clásico de la repostería que combina lo mejor de dos mundos: el sabor dulce y suave de la vainilla con la intensidad del chocolate.
Su característica apariencia marmoleada no solo la hace irresistible a la vista, sino que también promete una experiencia deliciosa en cada bocado. Perfecta para acompañar un café, sorprender en una merienda o ser el centro de atención en una celebración, esta torta es ideal para quienes disfrutan de los postres que conquistan tanto por su sabor como por su presentación.
Ingredientes:
- 200 g de manteca a temperatura ambiente
- 200 g de azúcar
- 4 huevos grandes
- 200 g de harina de trigo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Una pizca de sal
- 2 cucharaditas de esencia de vainilla
- 2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar
- 2 cucharadas de leche
Preparación paso a paso:
Preparar el molde y precalentar el horno
Engrasá y enhariná un molde para torta, preferentemente con agujero en el centro. Precalentá el horno a 180?°C.
Preparar la masa
Batí la manteca con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa. Incorporá los huevos uno a uno. Tamizá la harina con el polvo de hornear y la sal, e integrá suavemente. Dividí la masa en dos partes iguales.
Crear la masa marmolada
En un tazón, mezclá la esencia de vainilla. En el otro, incorporá el cacao y la leche hasta lograr un tono uniforme.
Lograr el efecto marmolado
Colocá cucharadas alternas de ambas masas en el molde. Con un palillo o cuchillo, realizá remolinos sin sobremezclar para mantener los colores definidos.
Hornear
Llevá al horno durante 40-45 minutos o hasta que al insertar un palillo, este salga limpio. Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar y luego colocá sobre una rejilla hasta que esté completamente fría.
Tip final:
Esta torta es ideal para acompañar con café o té, y su mezcla de sabores y colores la convierte en el postre perfecto para cualquier celebración. ¡Animate a probarla y disfrutá de su sabor único!