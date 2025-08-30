Ravioles de espinaca y ricota: la pasta casera que conquista a todos

Preparar pasta casera en casa es un verdadero placer, y los ravioles de espinaca y ricota son una de las opciones más deliciosas y nutritivas. La suavidad de la ricota combinada con el frescor de la espinaca crea un relleno irresistible, perfecto para acompañar con tu salsa favorita. Con esta receta paso a paso, aprenderás a hacer la masa desde cero, armar los ravioles y cocinarlos a la perfección, logrando un plato que impresiona tanto por su sabor como por su presentación. Ideal para una comida familiar, una cena especial o simplemente para disfrutar de la satisfacción de cocinar algo casero y lleno de sabor.

Ingredientes

Para la masa:

400 g de harina 0000

4 huevos

1 cucharadita de sal

1 cucharada de aceite de oliva

Agua, cantidad necesaria

Para el relleno:

300 g de espinaca fresca

250 g de ricota

50 g de queso parmesano rallado

1 huevo

Nuez moscada a gusto

Sal y pimienta a gusto

Preparación

1. Masa casera:

Tamizá la harina en un bowl y formá un volcán.

Colocá en el centro los huevos, la sal y el aceite de oliva.

Mezclá desde el centro hacia afuera hasta obtener una masa homogénea.

Si la masa queda seca, agregá un poco de agua.

Amasá durante 10 minutos hasta que quede suave y elástica.

Envolvé en papel film y dejá reposar en la heladera durante 30 minutos.

2. Relleno:

Cociná la espinaca en agua hirviendo con sal durante 2-3 minutos.

Escurrí y presioná para eliminar el exceso de agua.

Picá finamente la espinaca y colocala en un bowl.

Agregá la ricota, el parmesano, el huevo, nuez moscada, sal y pimienta.

Mezclá hasta obtener una pasta uniforme.

3. Armado de los ravioles:

Dividí la masa y estirala con un rodillo hasta que quede fina.

Colocá pequeñas porciones de relleno sobre la masa, dejando espacio entre cada una.

Cubrí con otra capa de masa y presioná alrededor del relleno para sellar.

Cortá los ravioles con un cortador o cuchillo, asegurándote de sellar bien los bordes.

4. Cocción:

Herví agua con sal en una olla grande.

Cociná los ravioles en tandas pequeñas para evitar que se peguen.

Cuando suban a la superficie, cociná 2-3 minutos más.

Retirá con una espumadera y colocá en una fuente.

5. Servir:

Serví los ravioles con tu salsa favorita: tomate, crema o manteca con salvia. Espolvoreá con queso parmesano y disfrutá de este clásico casero.

Consejos y trucos

Congelación: Podés preparar los ravioles con anticipación. Congelalos en una bandeja durante una hora y luego guardalos en bolsas herméticas.

Variantes: Sumá nueces picadas, jamón cocido o hierbas frescas al relleno para darles un toque distinto.

Salsas: Optá por salsas que no opaquen el sabor del relleno; la manteca con salvia realza su delicadeza.