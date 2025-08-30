Tarot del colibrí: lo viejo da lugar a lo nuevo

Carta 1) La rueda de la fortuna: cambios por destino. Transformación. Giros. Renovación. Ciclos que finalizan.

Carta 2) La torre: derrumbe. Destrucción. Algo termina y toca empezar de cero.

Carta 3) El mago: ilusión. Comienzo. Intuición. Hacer realidad los deseos. Creatividad. Habilidad. Recursos.



Mensaje final:

Las cartas dicen que llega un gran cambio por destino a la vida de la persona. Inesperadamente algo termina, finaliza, se derrumba, y sí o sí, hay que empezar desde cero. Lo viejo muere para dar lugar a lo nuevo. Un ciclo de vida se acaba de manera súbita y toda la realidad cambia 180° para la persona que tendrá que volver a comenzar por un camino nuevo. El tarot dice que una vez que pasen los primeros momentos de confusión que seguramente le provocarán los cambios que no esperaba, lo que llega es muy positivo. La persona no debería temer porque contará con todas las herramientas y recursos para su nuevo comienzo. Hará magia. La creatividad y la habilidad para llevar a la realidad lo que imagina y desea se desplegarán fácilmente y este alguien se sentirá afortunado y en conexión con la espiritualidad. La suerte la acompañará y se sentirá agradecida a Dios por la buena fortuna que tendrá para su vida. Qué así sea!! Felicidades!!

