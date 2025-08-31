Cómo cuidar tu Estrella Federal para que luzca hermosa todo el año

La Estrella Federal (Euphorbia pulcherrima), también conocida como flor de Pascua o poinsettia, es una de las plantas más representativas de la Navidad. Sus llamativas hojas rojas la convierten en un símbolo festivo, pero muchas veces, después de diciembre, comienza a perder su color y fuerza.

Lo que muchos desconocen es que, con los cuidados adecuados, esta planta puede mantenerse vibrante y saludable durante todo el año. En esta guía te contamos cómo cuidarla para que florezca más allá de la temporada navideña.

Ubicación y luz: el secreto para que la Estrella Federal prospere

Uno de los aspectos más importantes para el mantenimiento de la Estrella Federal es la iluminación adecuada.

Debe colocarse en un espacio bien iluminado, pero evitando la luz solar directa, ya que puede quemar sus hojas.

Es muy sensible a las corrientes de aire y a los cambios bruscos de temperatura. Por ello, es recomendable ubicarla en un ambiente con temperaturas entre 16 °C y 22 °C.

Durante la floración, un truco para mantener su color rojo vibrante es reducir sus horas de luz diaria a partir de octubre. Para lograrlo, debe colocarse en un lugar oscuro durante 12 horas al día.

Riego adecuado: evita el exceso de agua

El riego es clave para que la Estrella Federal no se marchite prematuramente.

Esta planta no tolera el encharcamiento, por lo que es fundamental un riego moderado.

Un método efectivo es sumergir la maceta en agua durante 15 minutos y luego dejarla drenar completamente. Así, las raíces absorberán la humedad necesaria sin riesgo de pudrición.

Durante los meses más fríos, es recomendable espaciar los riegos y comprobar que el sustrato esté seco antes de volver a regar.

Poda y trasplante: claves para un crecimiento saludable

Para prolongar la vida de la Estrella Federal y estimular su crecimiento, es necesario realizar ciertos mantenimientos:

Poda: A finales del invierno, podar los tallos unos 10 cm por encima del sustrato ayudará a fortalecer la planta.

Trasplante: Se recomienda cambiarla a una maceta más grande en primavera, usando un sustrato rico en materia orgánica y con buen drenaje.

Variedades de Estrella Federal: más allá del clásico rojo

Si bien la Estrella Federal es reconocida por sus brácteas rojas, existen otras variedades con colores llamativos:

Blanco

Amarillo

Rosado

Bicolor (combinaciones de rojo y crema, por ejemplo)

Estas tonalidades permiten elegir una planta que se adapte mejor a la decoración del hogar y mantenerla como un elemento ornamental durante todo el año.

Cómo cuidar tu cactus de Navidad para que florezca cada año

Otra planta que se destaca en la época festiva es el cactus de Navidad (Schlumbergera), una especie de suculenta que produce flores coloridas en invierno. A diferencia de la Estrella Federal, este cactus es más resistente y puede florecer anualmente con los cuidados adecuados.

Ubicación y temperatura

Prefiere luz indirecta y no debe exponerse al sol directo, ya que puede dañar sus hojas.

Se adapta bien a temperaturas entre 18 °C y 24 °C.

Riego y humedad

Durante el período de crecimiento y floración, necesita riego moderado, dejando secar el sustrato entre riegos.

En su período de descanso (después de la floración), se debe reducir la cantidad de agua para evitar sobrehidratación.

Prefiere ambientes húmedos, por lo que puede beneficiarse de pulverizaciones ocasionales.

Cómo estimular la floración

Para que el cactus de Navidad florezca todos los años, es importante reducir la exposición a la luz desde el otoño. Debe recibir no más de 10 horas de luz diaria y 14 horas de oscuridad para inducir la floración.

Siguiendo estas recomendaciones, tanto la Estrella Federal como el cactus de Navidad podrán mantenerse saludables y llenar tu hogar de color no solo en diciembre, sino durante todo el año.