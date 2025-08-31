Horóscopo del domingo 31 de agosto de 2025: un día para agradecer y proyectar

astrologia
Horóscopo del domingo 31 de agosto de 2025: un día para agradecer y proyectarLa energía de este domingo invita a la reflexión, al descanso y a valorar lo vivido en el mes que termina.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: tu sinceridad fortalece los vínculos.
Trabajo: preparás el terreno para un inicio de mes con fuerza.
Salud: la meditación o el yoga pueden ayudarte a ordenar la mente.
Números de la suerte: 1, 12, 19
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: conexión profunda con tu pareja o familia.
Trabajo: reorganizá tus prioridades antes de comenzar septiembre.
Salud: buen día para darte un descanso merecido.
Números de la suerte: 4, 15, 23
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: llega un mensaje que cambia tu ánimo para bien.
Trabajo: nuevas ideas aparecen cuando te relajás.
Salud: descansá de pantallas y buscá aire fresco.
Números de la suerte: 7, 13, 28
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: la armonía familiar será clave hoy.
Trabajo: buen momento para cerrar pendientes.
Salud: tu cuerpo pide calma y alimentación ligera.
Números de la suerte: 6, 14, 22
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: tu carisma atrae atenciones inesperadas.
Trabajo: proyectos creativos toman fuerza de cara al nuevo mes.
Salud: cuidá tu energía con momentos de silencio.
Números de la suerte: 5, 17, 25
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: tu sensibilidad se expresa con gestos simples y sinceros.
Trabajo: día ideal para organizar finanzas y planificar.
Salud: prestá atención al descanso reparador.
Números de la suerte: 9, 16, 20
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: momentos románticos alegran el día.
Trabajo: claridad mental para tomar decisiones en septiembre.
Salud: caminatas suaves te ayudarán a equilibrar energías.
Números de la suerte: 3, 10, 27
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: intensidad y pasión marcan tu jornada.
Trabajo: reflexión sobre metas a mediano plazo.
Salud: buscá liberar tensiones con actividades tranquilas.
Números de la suerte: 8, 19, 24
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: la alegría compartida será el centro de tu día.
Trabajo: proyectos de viajes o estudios cobran fuerza.
Salud: energía positiva para actividades recreativas.
Números de la suerte: 2, 13, 26
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: tu compromiso genera seguridad en quienes te rodean.
Trabajo: preparás estrategias para un mes productivo.
Salud: cuidá el exceso de preocupaciones.
Números de la suerte: 6, 18, 29
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: sorpresa agradable en lo afectivo.
Trabajo: nuevas alianzas pueden surgir en tu entorno cercano.
Salud: la creatividad será tu cable a tierra.
Números de la suerte: 5, 11, 30
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: tu intuición te guía hacia vínculos más sanos.
Trabajo: proyectos artísticos o espirituales toman vuelo.
Salud: el agua y la naturaleza serán tu mejor refugio.
Números de la suerte: 9, 15, 21