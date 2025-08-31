Horóscopo del domingo 31 de agosto de 2025: un día para agradecer y proyectar

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: tu sinceridad fortalece los vínculos.

Trabajo: preparás el terreno para un inicio de mes con fuerza.

Salud: la meditación o el yoga pueden ayudarte a ordenar la mente.

Números de la suerte: 1, 12, 19

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: conexión profunda con tu pareja o familia.

Trabajo: reorganizá tus prioridades antes de comenzar septiembre.

Salud: buen día para darte un descanso merecido.

Números de la suerte: 4, 15, 23

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: llega un mensaje que cambia tu ánimo para bien.

Trabajo: nuevas ideas aparecen cuando te relajás.

Salud: descansá de pantallas y buscá aire fresco.

Números de la suerte: 7, 13, 28

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: la armonía familiar será clave hoy.

Trabajo: buen momento para cerrar pendientes.

Salud: tu cuerpo pide calma y alimentación ligera.

Números de la suerte: 6, 14, 22

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu carisma atrae atenciones inesperadas.

Trabajo: proyectos creativos toman fuerza de cara al nuevo mes.

Salud: cuidá tu energía con momentos de silencio.

Números de la suerte: 5, 17, 25

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: tu sensibilidad se expresa con gestos simples y sinceros.

Trabajo: día ideal para organizar finanzas y planificar.

Salud: prestá atención al descanso reparador.

Números de la suerte: 9, 16, 20

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: momentos románticos alegran el día.

Trabajo: claridad mental para tomar decisiones en septiembre.

Salud: caminatas suaves te ayudarán a equilibrar energías.

Números de la suerte: 3, 10, 27

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: intensidad y pasión marcan tu jornada.

Trabajo: reflexión sobre metas a mediano plazo.

Salud: buscá liberar tensiones con actividades tranquilas.

Números de la suerte: 8, 19, 24

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: la alegría compartida será el centro de tu día.

Trabajo: proyectos de viajes o estudios cobran fuerza.

Salud: energía positiva para actividades recreativas.

Números de la suerte: 2, 13, 26

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: tu compromiso genera seguridad en quienes te rodean.

Trabajo: preparás estrategias para un mes productivo.

Salud: cuidá el exceso de preocupaciones.

Números de la suerte: 6, 18, 29

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: sorpresa agradable en lo afectivo.

Trabajo: nuevas alianzas pueden surgir en tu entorno cercano.

Salud: la creatividad será tu cable a tierra.

Números de la suerte: 5, 11, 30

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: tu intuición te guía hacia vínculos más sanos.

Trabajo: proyectos artísticos o espirituales toman vuelo.

Salud: el agua y la naturaleza serán tu mejor refugio.

Números de la suerte: 9, 15, 21