Matambre a la pizza: la fusión perfecta entre asado y pizza argentina

En el corazón de la cocina argentina, el matambre de cerdo ha conquistado un lugar privilegiado, especialmente cuando se cocina a la parrilla. Una de sus versiones más populares es el matambre a la pizza, que une el sabor intenso del asado con la irresistible combinación de salsa, vegetales y queso.

Esta receta es ideal para quienes buscan una opción que mantenga la tradición del asado pero con un toque diferente y colorido.

Ingredientes

1 matambre de cerdo (aproximadamente 1 kg)

Sal y pimienta al gusto

1 taza de salsa de tomate

1 cebolla grande, en rodajas finas

1 pimiento rojo, en tiras

1 pimiento verde, en tiras

200 g de mozzarella rallada

Orégano seco al gusto

Aceite de oliva

Chile en hojuelas (opcional, para quienes disfrutan del picante)

Preparación paso a paso

Preparar el matambre: Limpiá el matambre y hacé cortes superficiales en la superficie para que los sabores penetren mejor durante la cocción.

Sazonar: Espolvoreá sal y pimienta sobre ambos lados del matambre y dejá reposar 15 minutos.

Asado inicial: Precalentá la parrilla a fuego medio-alto. Cociná el matambre unos 15 minutos por un lado hasta que se dore, luego volvé y cociná el otro lado el mismo tiempo.

Agregar los ingredientes de la pizza: Retirá el matambre de la parrilla y colocalo en una bandeja apta para horno. Cubrí con una capa generosa de salsa de tomate, luego la cebolla y los pimientos. Espolvoreá la mozzarella y el orégano, y agregá chile en hojuelas si deseás un toque picante.

Hornear: Precalentá el horno a 200 °C (390 °F) y horneá de 10 a 15 minutos, hasta que el queso esté burbujeante y dorado.

Servir: Retirá del horno y dejá reposar 5 minutos antes de cortar en porciones. Serví caliente, acompañado de una ensalada fresca o papas al horno.

Este matambre a la pizza combina la textura jugosa del cerdo con la cremosidad del queso y el frescor de los vegetales, ofreciendo un plato colorido y lleno de sabor, perfecto para compartir en familia o con amigos.