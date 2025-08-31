Oráculo del ángel: Haziel trae perdón y reconciliación

"Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles; los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades; todo fue creado por Él y para Él." Colosenses 1.16.

El texto anterior hace referencia a los seres que llamamos genéricamente "Ángeles", aunque como se deduce del texto bíblico son seres diferenciados que se rigen por una jerarquía y forman parte del coro angelical que adora a Dios.

Ángel Aziel/ Haziel

Significa: " Dios es misericordia"

Días de regencia: entre el 1 y el 5 de mayo.

Ángel que pertenece al coro de los querubines es el ángel del perdón y la reconciliación. Ayuda a mantener la paz, especialmente dentro de la familia. Concede: perdón, tolerancia, la capacidad de cumplir las promesas o compromisos, pureza, inocencia, protección contra el odio, apoyo frente a dificultades emocionales.

