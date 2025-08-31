Tarot del colibrí: llega una mano solidaria

Carta 1) Ocho de bastos: acciones y comunicaciones rápidas. Velocidad. Noticias

Carta 2) Anciana de bastos: líder. Guía. Alguien que da ejemplo e inspira. Previsión y visión.

Carta 3) Cinco de oros: pobreza. Carencia. Desamparo. Frialdad.



Mensaje final:

Las cartas parecen hablar de una persona mayor con mucha experiencia y formación, puede ser una escritora, una intelectual, una profesora, alguien que guía, enseña, da ejemplo y es líder en un grupo o comunidad que ve en ella a una persona apasionada por lo que hace, que tiene además de una amplia visión de la realidad, mucha capacidad de acción. Es ágil para resolver situaciones difíciles, no sólo para ella, sino también para los demás. Esta persona está a punto de realizar acciones muy rápidas y determinadas para ayudar a otros que la están pasando mal. Personas que atraviesan situaciones de mucha pobreza y carencia, recibirán la ayuda y el apoyo que necesitan en este momento. Llegará esa mano solidaria para poder salir adelante. Dios quiera que así sea.

