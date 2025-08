Tarot del colibrí para el 4 de agosto

Carta 1) Revelación: entender. Aclarar lo oculto.Deducir. Darse cuenta.

Carta 2) Regeneración: renovación necesaria. Cambios. Transformación. Reflexión. Adquirir nuevos comportamientos, hábitos, puntos de vista.

Carta 3) Presentimiento: anticiparse a lo que vendrá. Intuición. Predicciones que se cumplen. Decisiones y acciones guiadas por la intuición y la reflexión.



Mensaje final:

Alguien empieza a darse cuenta de situaciones de su pasado. Es como si por primera vez tuviera claridad y pudiera ver cosas de las que antes no tomaba conciencia. Un velo ha caído de sus ojos y ahora la persona tiene la sensación de que todo empieza a revelarse. Tal vez se diga a sí misma: " ¿Cómo no me dí cuenta? ¿Por qué no pude ver esto antes? ...A partir de esa revelación esta persona quiere cambiar. Transformar sus comportamientos, sus hábitos, adquirir nuevos puntos de vista. Renovarse pasa a ser una necesidad para avanzar y crecer. Todo este proceso que está experimentando es producto de la conexión que ahora tiene con su mundo interior, de una reflexión que quizás nunca pudo o quiso hacer sobre su vida pasada y que en el presente no puede obviar, le urge pensar. La vida le está poniendo la realidad de frente y esta persona se da cuenta que tiene que cambiar, y tomar decisiones y acciones guiadas por la intuición y la reflexión. El tarot no especifica que ha ocurrido en el pasado, pero deja claro que es preciso una regeneración, lo cual indica que el camino que se ha venido siguiendo no ha sido el más adecuado, sino no se estaría hablando de renovación y regeneración. A veces es necesario darse de narices contra un muro para entender que uno puede haberse equivocado e intentar ir por otro sendero, por un camino totalmente diferente al que se venía transitando. Este es el mensaje de las cartas, luego cada quien decidirá qué hacer o por donde seguir según su entendimiento y libertad.