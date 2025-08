Tarot del colibrí para el 5 de agosto

Carta 1) Dos de copas: unión. Encuentro. Amor. Afinidad.

Carta 2) Diez de espadas: dolor extremo. Sufrimiento emocional. Fin de un ciclo y nuevo comienzo.

Carta 3) Cuatro de oros: apego. No poder soltar. Agarrarse con fuerza a alguien o algo que se considera valioso y propio.



Mensaje final:

El tarot habla hoy de una persona que está sufriendo mucho, que tiene un gran dolor emocional. Según las cartas que acompañan al diez de espadas, que es la que indica la presencia del sufrimiento, se puede inferir que esta persona está atravesando una gran pena por la pérdida de un amor verdadero que este alguien no puede soltar, dejar ir, u olvidar. Se aferra con todas sus fuerzas a ese vínculo que considera muy valioso. Las cartas dicen con el dos de copas, que en verdad lo que existía en la relación era un lazo muy fuerte. Por algún motivo se produjo un distanciamiento entre ambos y el golpe de la separación ha sido durísimo, tanto que ha tirado por el suelo a la persona sumíendola en angustia. El diez de espadas sí bien indica sufrimiento, también habla del fin del dolor y de un nuevo comienzo. No obstante, la persona debe hacer su parte, que es salir del lugar de victimización, ponerse de pie y tomar las decisiones y acciones que juzgue necesarias para ese nuevo comienzo. Nada conseguirá tirada en el suelo o sentada sobre lo que no quiere perder sin mover ni un dedo. El tarot dice que hay un nuevo comienzo para la vida de este alguien, ya sin dolor, pero la actitud debería ser de lucha por lo que se quiere.