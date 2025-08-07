cocina
Arrollado de pollo casero: receta fácil, rica y práctica
El arrollado de pollo es una receta versátil, sabrosa y muy fácil de preparar. Ideal para servir frío o caliente, como plato principal o picada, este clásico nunca falla. A continuación, te contamos cómo hacer un arrollado de pollo casero paso a paso, con ingredientes simples y económicos.
Ingredientes
1 pechuga de pollo grande o 2 chicas
2 huevos duros
100 g de jamón cocido
100 g de queso en fetas (tipo mozzarella o port salut)
1 zanahoria rallada
½ morrón rojo picado
Sal, pimienta y orégano a gusto
Papel film y papel aluminio
Opcional: aceitunas verdes, huevo batido para pincelar, mostaza o mayonesa para acompañar
Paso a paso
1. Preparar la base de pollo
Cortá la pechuga en filetes finos. Colocalos sobre un film de cocina, superponiéndolos un poco, hasta formar un rectángulo. Cubrilos con otro film y golpealos suavemente con un palo de amasar para emparejar el grosor.
2. Condimentar
Retirá el film superior y condimentá con sal, pimienta y orégano. Si querés, podés agregar un toque de ajo en polvo o pimentón.
3. Rellenar
Colocá encima las fetas de jamón, queso, la zanahoria rallada, el morrón picado y los huevos duros en fila. También podés agregar aceitunas si te gustan.
4. Arrollar
Con la ayuda del film, enrollá el pollo con cuidado, apretando bien para que quede compacto. Cerrá los extremos como si fuera un caramelo.
5. Cocinar
Envolvé el rollo en papel aluminio. Cocinalo en horno precalentado a 180?°C durante 40 a 50 minutos, o hervilo en una olla con agua por 40 minutos.
6. Dejar enfriar
Una vez cocido, dejá enfriar el arrollado en la heladera por al menos 2 horas antes de cortarlo. Esto ayuda a que mantenga su forma.
Cómo servir el arrollado de pollo
Podés servirlo frío, en rodajas, acompañado de ensaladas, puré o papas al horno. También queda muy bien caliente, gratinado con queso y un poco de salsa blanca.
Consejos y variantes
Para una versión más light, usá queso magro y evitá el jamón.
Si querés una presentación más dorada, podés pincelar con huevo batido y gratinar al horno sin el aluminio.
También podés prepararlo con carne de pollo picada o procesada para una textura tipo fiambre.