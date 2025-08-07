cocina

Arrollado de pollo casero: receta fácil, rica y práctica

jueves, 7 de agosto de 2025 · 21:13

El arrollado de pollo es una receta versátil, sabrosa y muy fácil de preparar. Ideal para servir frío o caliente, como plato principal o picada, este clásico nunca falla. A continuación, te contamos cómo hacer un arrollado de pollo casero paso a paso, con ingredientes simples y económicos.

 

Ingredientes

 

1 pechuga de pollo grande o 2 chicas

2 huevos duros

100 g de jamón cocido

100 g de queso en fetas (tipo mozzarella o port salut)

1 zanahoria rallada

½ morrón rojo picado

Sal, pimienta y orégano a gusto

Papel film y papel aluminio

Opcional: aceitunas verdes, huevo batido para pincelar, mostaza o mayonesa para acompañar

 

Paso a paso

 

1. Preparar la base de pollo

Cortá la pechuga en filetes finos. Colocalos sobre un film de cocina, superponiéndolos un poco, hasta formar un rectángulo. Cubrilos con otro film y golpealos suavemente con un palo de amasar para emparejar el grosor.

 

2. Condimentar

Retirá el film superior y condimentá con sal, pimienta y orégano. Si querés, podés agregar un toque de ajo en polvo o pimentón.

 

3. Rellenar

Colocá encima las fetas de jamón, queso, la zanahoria rallada, el morrón picado y los huevos duros en fila. También podés agregar aceitunas si te gustan.

 

4. Arrollar

Con la ayuda del film, enrollá el pollo con cuidado, apretando bien para que quede compacto. Cerrá los extremos como si fuera un caramelo.

 

5. Cocinar

Envolvé el rollo en papel aluminio. Cocinalo en horno precalentado a 180?°C durante 40 a 50 minutos, o hervilo en una olla con agua por 40 minutos.

 

6. Dejar enfriar

Una vez cocido, dejá enfriar el arrollado en la heladera por al menos 2 horas antes de cortarlo. Esto ayuda a que mantenga su forma.

 

Cómo servir el arrollado de pollo

Podés servirlo frío, en rodajas, acompañado de ensaladas, puré o papas al horno. También queda muy bien caliente, gratinado con queso y un poco de salsa blanca.

 

Consejos y variantes

 

Para una versión más light, usá queso magro y evitá el jamón.

Si querés una presentación más dorada, podés pincelar con huevo batido y gratinar al horno sin el aluminio.

También podés prepararlo con carne de pollo picada o procesada para una textura tipo fiambre.

