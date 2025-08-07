Cómo cuidar un palo de agua para que crezca sano y frondoso en casa

El palo de agua, cuyo nombre científico es Dracaena fragrans, es una de las plantas de interior más populares gracias a su follaje elegante, su resistencia y la facilidad con la que se adapta a distintos ambientes. Si buscas una planta verde, vistosa y de bajo mantenimiento para tu hogar u oficina, esta es una excelente elección.

En esta guía completa encontrarás cómo cuidar tu palo de agua para mantenerlo sano, frondoso y con hojas brillantes durante todo el año.

Luz ideal para el palo de agua

El palo de agua es muy versátil en cuanto a iluminación. Puede adaptarse tanto a luz indirecta brillante como a condiciones de luz media o tenue, por lo que es perfecto para espacios interiores. Sin embargo:

Evita el sol directo intenso, especialmente en verano, ya que puede quemar las hojas.

En entornos con poca luz crecerá más lentamente, pero mantendrá su color si recibe suficiente iluminación difusa.

Un truco: si notas que las hojas pierden intensidad en el verde o presentan bordes amarillos, es probable que necesite más luz.

Riego: cuánta agua necesita

El exceso de riego es uno de los errores más comunes con esta planta. Lo ideal es mantener el sustrato ligeramente húmedo, dejando que la capa superior de la tierra (unos 2 cm) se seque antes de volver a regar.

En primavera y verano: riega cada 7-10 días, dependiendo de la temperatura y la humedad ambiental.

En otoño e invierno: reduce la frecuencia, ya que el crecimiento se ralentiza.

Siempre utiliza macetas con buen drenaje para evitar la pudrición de las raíces.

Consejo práctico: introduce tu dedo en la tierra para comprobar la humedad. Si está seca, es momento de regar.

Temperatura y ubicación

El palo de agua prefiere temperaturas estables entre 18°C y 26°C.

Evita colocarlo cerca de corrientes de aire frío (ventanas abiertas en invierno) o fuentes de calor directas (radiadores, estufas).

En climas cálidos, puede vivir en exteriores en zonas sombreadas, siempre que no haya heladas.

Fertilización

Durante la primavera y el verano, aplica un fertilizante líquido equilibrado para plantas de interior una vez al mes.

Sigue las dosis recomendadas por el fabricante.

Evita fertilizar en exceso, ya que puede causar acumulación de sales en el sustrato y dañar las raíces.

Limpieza y mantenimiento

El polvo en las hojas puede obstruir los poros y dificultar la fotosíntesis. Límpialas suavemente con un paño húmedo o pulveriza agua sobre ellas. Esto no solo mejora su salud, sino que también realza su brillo natural.

Problemas comunes y soluciones rápidas