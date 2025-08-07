Astrología
Eclipse lunar del 7 de septiembre: guía de preparación signo por signo
El próximo 7 de septiembre, el cielo será escenario de un eclipse lunar total con la Luna en el signo de Piscis, mientras el Sol transita Virgo. Este fenómeno, que coincide con una luna llena, tiene un fuerte impacto simbólico: representa una culminación, una verdad que se revela, o un ciclo emocional que debe cerrarse.
Los eclipses suelen remover zonas sensibles, a veces de manera abrupta o inesperada. Esta vez, el tono pisciano hace que todo se vuelva más intuitivo, confuso, nostálgico o incluso espiritual. A continuación, una guía práctica para que cada signo sepa qué esperar y cómo prepararse.
Aries
Qué se activa: temas inconscientes, miedos, pasado no resuelto.
Preparación: buscá momentos de soledad. Evitá reaccionar por impulso y escuchá lo que aparece en tus sueños o pensamientos automáticos.
Tauro
Qué se activa: amistades, grupos, sentido de pertenencia.
Preparación: reevaluá los vínculos que te rodean. ¿Estás compartiendo con personas que te reflejan o que te desgastan?
Géminis
Qué se activa: metas públicas, imagen profesional.
Preparación: frená antes de tomar decisiones laborales. Observá si estás persiguiendo algo que ya no tiene sentido para vos.
Cáncer
Qué se activa: creencias, estudios, dirección vital.
Preparación: anotá tus ideas. El eclipse puede mostrarte una nueva forma de mirar tu vida, pero no decidas en caliente.
Leo
Qué se activa: emociones intensas, deudas, vínculos de poder.
Preparación: es tiempo de soltar lo que te ata. No ocultes lo que duele, enfrentalo con madurez.
Virgo
Qué se activa: relaciones importantes, pareja, vínculos espejo.
Preparación: si sentís incomodidad o confusión en un vínculo clave, prestá atención. Puede ser momento de ajustar o despedirse.
Libra
Qué se activa: cuerpo, salud, rutina, obligaciones.
Preparación: revisá cómo estás tratando tu cuerpo. El eclipse puede mostrarte síntomas o cansancios acumulados.
Escorpio
Qué se activa: expresión emocional, deseo, creatividad.
Preparación: no retengas lo que querés decir o hacer. El eclipse te pide reconectar con lo que te apasiona.
Sagitario
Qué se activa: hogar, familia, raíces emocionales.
Preparación: prestá atención a temas del pasado familiar que vuelven. Quizás algo necesite ser perdonado o cerrado.
Capricornio
Qué se activa: comunicación, entorno cercano, pensamientos.
Preparación: evitá decir cosas importantes en medio del eclipse. Observá cómo estás comunicando tus emociones reales.
Acuario
Qué se activa: economía, seguridad, autoestima.
Preparación: pueden aparecer gastos imprevistos o dudas sobre tu valor personal. No te apresures a decidir, pero tomá nota.
Piscis
Qué se activa: identidad, imagen, decisiones personales.
Preparación: el eclipse cae en tu signo, por eso se siente más fuerte. Tiempo para limpiar emociones viejas y definir quién querés ser de ahora en más.