El Portal del León ya está activo: estos signos sentirán su impacto

El 8 de agosto se celebra uno de los momentos más cargados de energía en el calendario astrológico: el Portal del León. Esta fecha especial no tiene un fundamento astronómico clásico, pero desde lo simbólico y espiritual se vive como una ventana de transformación profunda.

El evento ocurre cada vez que el Sol transita el signo de Leo (símbolo de la fuerza, el corazón y la identidad), y se alinea con la estrella Sirio, el astro más brillante del cielo nocturno. Esta conjunción es interpretada como una puerta energética que invita a despertar el potencial interior, soltar lo que ya no sirve y reconectar con la verdadera misión personal.

Para muchas corrientes místicas, es un día perfecto para visualizar metas, meditar, escribir intenciones o simplemente observar cómo se mueven las emociones internas con más claridad que de costumbre.

¿Qué signos del zodiaco serán más afectados?

Al estar el Sol en Leo, el elemento fuego está en el centro de la escena. Pero no son los únicos que lo sentirán. Acá va un repaso:

Leo

Recibe el portal directamente en su signo solar. Tiempo de reconexión con su esencia.

Puede experimentar revelaciones emocionales, deseos de cambio o decisiones súbitas.

Sagitario

Expansión espiritual. El portal activa su lado místico y filosófico.

Ideal para planificar viajes, proyectos de aprendizaje o cambios de rumbo vital.

Aries

Impulso renovado. Puede sentir una necesidad de actuar, tomar riesgos o iniciar algo con fuerza.

Buena fecha para liderar, animarse o dejar atrás postergaciones.

Acuario

Se activa el eje Leo–Acuario. Esto le trae preguntas sobre el equilibrio entre lo individual y lo colectivo.

Puede sentir cierta tensión emocional, pero también claridad sobre con quién quiere seguir caminando.

Cáncer

El portal le toca el corazón. Emociones fuertes, intuiciones muy marcadas, necesidad de sanar vínculos.

Es buen momento para soltar cargas familiares o viejos patrones.

¿Qué hacer durante el Portal del León?

Escribir intenciones claras: ¿qué querés atraer a tu vida desde ahora?

Hacer rituales sencillos de gratitud, fuego o meditación.

Descansar o retirarse un rato del ruido externo: este portal se siente adentro.