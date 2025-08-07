cocina
Empanadas de carne cortada a cuchillo: receta tradicional y paso a paso
Las empanadas son uno de los símbolos más queridos de la gastronomía latinoamericana, y en Argentina ocupan un lugar especial en las mesas familiares, las reuniones y las celebraciones. Entre sus múltiples variantes, las empanadas de carne cortada a cuchillo destacan por su sabor intenso y su textura inigualable, ya que este método de preparación resalta la calidad y jugosidad de la carne.
Esta receta, transmitida de generación en generación, conserva la esencia de la cocina casera: ingredientes simples, técnica artesanal y el inconfundible aroma que llena la casa mientras se hornean.
Ingredientes para la masa
- 500 g de harina de trigo
- 100 g de grasa (puede reemplazarse por manteca)
- 1 huevo
- Agua tibia (cantidad necesaria)
- Sal al gusto
- Ingredientes para el relleno
- 500 g de carne de vaca (corte tierno, como nalga o cuadrada)
- 1 cebolla grande
- 1 pimiento rojo
- 2 huevos duros
- Aceitunas verdes o negras (opcional)
- Sal y pimienta al gusto
- Comino y pimentón (opcional, para un toque de sabor extra)
Preparación paso a paso
1. La masa perfecta
En un bol grande, mezclar la harina con la sal. Derretir la grasa y sumarla a la mezcla. Incorporar el huevo y agregar agua tibia poco a poco, amasando hasta lograr una masa suave y homogénea. Cubrir con un paño y dejar reposar 30 minutos.
2. El relleno jugoso
Cortar la carne en pequeños cubos para conservar su textura característica. Picar finamente la cebolla y el pimiento. En una sartén con un poco de aceite, sofreír las verduras hasta que estén tiernas, añadir la carne y cocinar a fuego medio hasta que se dore. Condimentar con sal, pimienta y especias a gusto. Dejar enfriar y luego incorporar los huevos duros picados y las aceitunas.
3. El armado y horneado
Precalentar el horno a 180°C. Estirar la masa hasta 2 mm de grosor y cortar círculos. Colocar una cucharada de relleno en el centro, humedecer los bordes con agua y cerrar presionando con los dedos o con un tenedor. Disponer las empanadas en una bandeja engrasada o con papel pergamino, pincelar con huevo batido y hornear 20-25 minutos, hasta que estén doradas y crujientes.
El secreto de las empanadas de carne cortada a cuchillo
La clave está en usar carne fresca y cortarla a mano, lo que le da una textura más sabrosa y jugosa que la carne picada. Además, el sofrito de verduras y especias realza el aroma y hace que cada bocado sea único.