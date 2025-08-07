Empanadas de carne cortada a cuchillo: receta tradicional y paso a paso

Las empanadas son uno de los símbolos más queridos de la gastronomía latinoamericana, y en Argentina ocupan un lugar especial en las mesas familiares, las reuniones y las celebraciones. Entre sus múltiples variantes, las empanadas de carne cortada a cuchillo destacan por su sabor intenso y su textura inigualable, ya que este método de preparación resalta la calidad y jugosidad de la carne.

Esta receta, transmitida de generación en generación, conserva la esencia de la cocina casera: ingredientes simples, técnica artesanal y el inconfundible aroma que llena la casa mientras se hornean.

Ingredientes para la masa

500 g de harina de trigo

100 g de grasa (puede reemplazarse por manteca)

1 huevo

Agua tibia (cantidad necesaria)

Sal al gusto

Ingredientes para el relleno

500 g de carne de vaca (corte tierno, como nalga o cuadrada)

1 cebolla grande

1 pimiento rojo

2 huevos duros

Aceitunas verdes o negras (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Comino y pimentón (opcional, para un toque de sabor extra)

Preparación paso a paso

1. La masa perfecta

En un bol grande, mezclar la harina con la sal. Derretir la grasa y sumarla a la mezcla. Incorporar el huevo y agregar agua tibia poco a poco, amasando hasta lograr una masa suave y homogénea. Cubrir con un paño y dejar reposar 30 minutos.

2. El relleno jugoso

Cortar la carne en pequeños cubos para conservar su textura característica. Picar finamente la cebolla y el pimiento. En una sartén con un poco de aceite, sofreír las verduras hasta que estén tiernas, añadir la carne y cocinar a fuego medio hasta que se dore. Condimentar con sal, pimienta y especias a gusto. Dejar enfriar y luego incorporar los huevos duros picados y las aceitunas.

3. El armado y horneado

Precalentar el horno a 180°C. Estirar la masa hasta 2 mm de grosor y cortar círculos. Colocar una cucharada de relleno en el centro, humedecer los bordes con agua y cerrar presionando con los dedos o con un tenedor. Disponer las empanadas en una bandeja engrasada o con papel pergamino, pincelar con huevo batido y hornear 20-25 minutos, hasta que estén doradas y crujientes.

El secreto de las empanadas de carne cortada a cuchillo

La clave está en usar carne fresca y cortarla a mano, lo que le da una textura más sabrosa y jugosa que la carne picada. Además, el sofrito de verduras y especias realza el aroma y hace que cada bocado sea único.