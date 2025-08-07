El horóscopo chino revela las predicciones para todos sus signos zodiacales correspondientes a hoy jueves 7 de agosto de 2025, en el Año de la Serpiente de Madera.

Horóscopo chino: las predicciones para hoy jueves 7 de agosto de 2025

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020):

La mañana trae una propuesta que parece menor, pero tiene gran potencial si sabés leer entre líneas. En la tarde, tu mente analítica te ayuda a resolver un conflicto ajeno. La noche te invita a bajar revoluciones y ordenar tu mundo emocional. Este jueves se potencia tu capacidad de detectar oportunidades ocultas y dar pasos firmes sin necesidad de apresurarte.

Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021):

El día comienza con un clima de estabilidad que te permite enfocarte en lo pendiente. En la tarde, un malentendido con alguien cercano exige claridad y calma para evitar roces innecesarios. La noche se torna ideal para reconectar con actividades simples que te traen paz. Hoy, si actuás desde la templanza, podés construir algo duradero en lo afectivo y lo profesional.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022):

Desde temprano, una sensación de urgencia te mueve a tomar decisiones rápidas. Durante la tarde, podrías sentir cierta presión externa, pero si seguís tu intuición, salís fortalecido. La noche te encuentra con nuevas ideas para proyectos personales. Este jueves te impulsa a salir del letargo y dar un salto de confianza, aun sin certezas absolutas.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023):

La mañana se presenta propicia para la introspección y para cuidar tu energía. En la tarde, alguien reaparece con una propuesta que puede abrirte a nuevas experiencias. La noche será clave para soltar expectativas ajenas y conectar con lo que realmente deseás. Hoy, si elegís desde el corazón y no desde la culpa, todo fluye con mayor armonía.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024):

La jornada arranca con fuerza y liderazgo. Tu presencia se nota y puede inspirar a otros. Por la tarde, deberás gestionar un tema delicado con diplomacia. En la noche, una idea brillante puede tomar forma si te das tiempo para pensarla bien. Este jueves potencia tu magnetismo y visión, pero te recuerda que no todo se resuelve con impulso: la estrategia es clave.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025):

Durante la mañana, una charla sincera te deja una enseñanza valiosa. En la tarde, una coincidencia o señal despierta tu lado más intuitivo. La noche será perfecta para cerrar un tema emocional que venías evitando. Hoy, si confiás en tus recursos internos, descubrís respuestas sin necesidad de buscar afuera.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026):

La mañana te enfrenta con una decisión urgente, pero tenés la claridad necesaria para resolver. En la tarde, una actividad física o creativa te ayuda a liberar tensiones acumuladas. La noche trae noticias alentadoras o un gesto inesperado que renueva tu ánimo. Este día se siente como un nuevo arranque si decidís correr riesgos desde el deseo y no desde la obligación.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027):

El jueves comienza con cierta sensibilidad, pero también con la posibilidad de sanar viejas heridas. En la tarde, un apoyo inesperado te recuerda que no estás sola/o. La noche es ideal para compartir desde el alma, sin filtros ni exigencias. Hoy, si te das permiso para ser vulnerable, podés vivir un momento profundamente reparador.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028):

La jornada arranca con entusiasmo y creatividad a flor de piel. Por la tarde, una propuesta inesperada te saca de la rutina y te obliga a improvisar. La noche será propicia para planificar algo que te entusiasma. Hoy la fortuna acompaña a quienes se atreven a salir de lo habitual y jugar con lo nuevo.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029):

Por la mañana, algo no sale como esperabas, pero eso te permite ver una alternativa mejor. En la tarde, una conversación pendiente por fin se da y trae alivio. La noche es perfecta para poner orden en tus prioridades y descansar sin culpas. Este jueves se presenta como una bisagra entre lo que fue y lo que puede ser si elegís soltar exigencias.

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030):

La mañana activa tu sentido de responsabilidad y te impulsa a hacer lo correcto, incluso si nadie lo ve. En la tarde, tu empatía será clave para acompañar a alguien cercano. La noche se presenta serena si lográs soltar las tensiones del día. Hoy tu fortaleza está en tu coherencia: cuando actuás desde el corazón, todo encuentra su lugar.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019):

Este jueves inicia con un regalo del destino: una oportunidad que llega sin aviso pero en el momento justo. En la tarde, será importante proteger tu espacio emocional de interferencias externas. La noche será ideal para reconectar con lo que te hace sentir pleno/a. Si elegís lo que te nutre, sin dar explicaciones, todo fluye con más ligereza.