Horóscopo chino: los signos que se reinventan en el segundo semestre de 2025

Astrología
Horóscopo chino: los signos que se reinventan en el segundo semestre de 2025En el segundo semestre de 2025, algunos signos chinos vivirán una etapa de transformación.
El segundo semestre del 2025 llega con una energía que invita a soltar lo viejo y apostar por lo nuevo. En el Año de la Serpiente de Madera, la transformación es inevitable y algunos signos del horóscopo chino sentirán con más fuerza la necesidad de cambiar, reinventarse y empezar de nuevo. Ya sea en lo personal, lo profesional o en su forma de ver el mundo, estos signos están listos para dar un giro.
Tigre
El Tigre entra en una etapa de renacimiento. Atrás quedan meses de tensión e incertidumbre. Ahora es momento de tomar impulso y avanzar en un nuevo camino, con más claridad sobre lo que quiere. Cambios de trabajo, proyectos personales o mudanzas están muy bien aspectados.
Gallo
El Gallo deja atrás su rigidez habitual y se abre a nuevas formas de hacer las cosas. Tal vez se anime a explorar otra vocación, a estudiar algo nuevo o a cambiar su rutina radicalmente. Es un momento perfecto para sorprenderse a sí mismo con su capacidad de adaptación.
Rata
La Rata viene sintiendo que necesita un nuevo propósito. En esta segunda mitad del año, puede encontrarlo. Ya sea a través de un vínculo, una actividad que la entusiasme o un cambio de hábitos, empezará a sentirse más conectada consigo misma. La clave: soltar lo que ya no suma.
Serpiente
Como regente del año, la Serpiente atraviesa un proceso intenso pero revelador. Está en plena transformación, y aunque eso puede generar caos o dudas momentáneas, terminará el año más fuerte, sabia y segura de su poder personal.