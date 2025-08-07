Horóscopo chino: los signos que se reinventan en el segundo semestre de 2025

El segundo semestre del 2025 llega con una energía que invita a soltar lo viejo y apostar por lo nuevo. En el Año de la Serpiente de Madera, la transformación es inevitable y algunos signos del horóscopo chino sentirán con más fuerza la necesidad de cambiar, reinventarse y empezar de nuevo. Ya sea en lo personal, lo profesional o en su forma de ver el mundo, estos signos están listos para dar un giro.

Tigre

El Tigre entra en una etapa de renacimiento. Atrás quedan meses de tensión e incertidumbre. Ahora es momento de tomar impulso y avanzar en un nuevo camino, con más claridad sobre lo que quiere. Cambios de trabajo, proyectos personales o mudanzas están muy bien aspectados.

Gallo

El Gallo deja atrás su rigidez habitual y se abre a nuevas formas de hacer las cosas. Tal vez se anime a explorar otra vocación, a estudiar algo nuevo o a cambiar su rutina radicalmente. Es un momento perfecto para sorprenderse a sí mismo con su capacidad de adaptación.

Rata

La Rata viene sintiendo que necesita un nuevo propósito. En esta segunda mitad del año, puede encontrarlo. Ya sea a través de un vínculo, una actividad que la entusiasme o un cambio de hábitos, empezará a sentirse más conectada consigo misma. La clave: soltar lo que ya no suma.

Serpiente

Como regente del año, la Serpiente atraviesa un proceso intenso pero revelador. Está en plena transformación, y aunque eso puede generar caos o dudas momentáneas, terminará el año más fuerte, sabia y segura de su poder personal.