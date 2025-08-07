Horóscopo de hoy, jueves 7 de agosto de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

astrologia
Horóscopo de hoy, jueves 7 de agosto de 2025: amor, salud y trabajo signo por signoConocé las predicciones para este jueves y descubrí cómo influyen los astros en el amor, el trabajo y la salud de cada signo.
La jornada llega con una vibración ideal para tomar decisiones importantes, cerrar ciclos y abrirse a nuevas experiencias. El clima astral promueve el entendimiento, el diálogo y la búsqueda de bienestar integral. Así impactarán los astros en cada signo.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: una conversación pendiente puede abrir paso a una mayor conexión.
Trabajo: asumí desafíos con confianza, tu esfuerzo dará frutos.
Salud: momento ideal para renovar energías con ejercicio.
Números de la suerte: 3, 12, 30
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: los detalles cotidianos reforzarán los vínculos.
Trabajo: oportunidad de demostrar tu capacidad en un nuevo rol.
Salud: prestá atención al descanso mental.
Números de la suerte: 9, 18, 27
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: tu actitud abierta atraerá buenas conexiones.
Trabajo: la adaptabilidad será tu mayor ventaja hoy.
Salud: dedicá tiempo a actividades que calmen tu mente.
Números de la suerte: 4, 17, 22
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: la sensibilidad estará a flor de piel; cuidá tus reacciones.
Trabajo: enfoque y constancia te llevarán a cumplir objetivos.
Salud: conectá con el agua para equilibrarte.
Números de la suerte: 6, 14, 25
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: momentos intensos con alguien que despierta tu interés.
Trabajo: es tu día para brillar: hacé valer tus ideas.
Salud: canalizá tensiones con actividad física o arte.
Números de la suerte: 1, 19, 28
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: aclarar dudas traerá alivio emocional.
Trabajo: avanzarás si confiás más en tu criterio.
Salud: incorporá rutinas que favorezcan tu bienestar integral.
Números de la suerte: 7, 13, 29
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: conexión especial con alguien que te comprende profundamente.
Trabajo: resolvé asuntos pendientes para destrabar el camino.
Salud: equilibrá cuerpo y mente con pausas conscientes.
Números de la suerte: 2, 10, 21
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: la intensidad emocional puede ser positiva si hay escucha mutua.
Trabajo: enfrentás un cambio con actitud estratégica.
Salud: tomá distancia de lo que te resta energía.
Números de la suerte: 5, 16, 23
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: la espontaneidad hará brillar tus vínculos.
Trabajo: explorá nuevos horizontes, hay una propuesta interesante en puerta.
Salud: caminatas o salidas al aire libre te renovarán.
Números de la suerte: 8, 12, 26
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: un gesto sincero afianza el compromiso.
Trabajo: buena jornada para planificar metas a largo plazo.
Salud: cuidá tu postura y tu hidratación.
Números de la suerte: 3, 15, 24
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: apertura al diálogo profundo traerá armonía.
Trabajo: avanzás en equipo si delegás con confianza.
Salud: momento ideal para una limpieza emocional.
Números de la suerte: 6, 11, 30
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: una mirada distinta te permitirá comprender a los demás.
Trabajo: tu intuición te guiará hacia decisiones acertadas.
Salud: actividades artísticas pueden equilibrarte.
Números de la suerte: 9, 14, 20