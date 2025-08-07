Horóscopo de hoy, jueves 7 de agosto de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

La jornada llega con una vibración ideal para tomar decisiones importantes, cerrar ciclos y abrirse a nuevas experiencias. El clima astral promueve el entendimiento, el diálogo y la búsqueda de bienestar integral. Así impactarán los astros en cada signo.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: una conversación pendiente puede abrir paso a una mayor conexión.

Trabajo: asumí desafíos con confianza, tu esfuerzo dará frutos.

Salud: momento ideal para renovar energías con ejercicio.

Números de la suerte: 3, 12, 30

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: los detalles cotidianos reforzarán los vínculos.

Trabajo: oportunidad de demostrar tu capacidad en un nuevo rol.

Salud: prestá atención al descanso mental.

Números de la suerte: 9, 18, 27

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: tu actitud abierta atraerá buenas conexiones.

Trabajo: la adaptabilidad será tu mayor ventaja hoy.

Salud: dedicá tiempo a actividades que calmen tu mente.

Números de la suerte: 4, 17, 22

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: la sensibilidad estará a flor de piel; cuidá tus reacciones.

Trabajo: enfoque y constancia te llevarán a cumplir objetivos.

Salud: conectá con el agua para equilibrarte.

Números de la suerte: 6, 14, 25

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: momentos intensos con alguien que despierta tu interés.

Trabajo: es tu día para brillar: hacé valer tus ideas.

Salud: canalizá tensiones con actividad física o arte.

Números de la suerte: 1, 19, 28

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: aclarar dudas traerá alivio emocional.

Trabajo: avanzarás si confiás más en tu criterio.

Salud: incorporá rutinas que favorezcan tu bienestar integral.

Números de la suerte: 7, 13, 29

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: conexión especial con alguien que te comprende profundamente.

Trabajo: resolvé asuntos pendientes para destrabar el camino.

Salud: equilibrá cuerpo y mente con pausas conscientes.

Números de la suerte: 2, 10, 21

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: la intensidad emocional puede ser positiva si hay escucha mutua.

Trabajo: enfrentás un cambio con actitud estratégica.

Salud: tomá distancia de lo que te resta energía.

Números de la suerte: 5, 16, 23

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: la espontaneidad hará brillar tus vínculos.

Trabajo: explorá nuevos horizontes, hay una propuesta interesante en puerta.

Salud: caminatas o salidas al aire libre te renovarán.

Números de la suerte: 8, 12, 26

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: un gesto sincero afianza el compromiso.

Trabajo: buena jornada para planificar metas a largo plazo.

Salud: cuidá tu postura y tu hidratación.

Números de la suerte: 3, 15, 24

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: apertura al diálogo profundo traerá armonía.

Trabajo: avanzás en equipo si delegás con confianza.

Salud: momento ideal para una limpieza emocional.

Números de la suerte: 6, 11, 30

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: una mirada distinta te permitirá comprender a los demás.

Trabajo: tu intuición te guiará hacia decisiones acertadas.

Salud: actividades artísticas pueden equilibrarte.

Números de la suerte: 9, 14, 20