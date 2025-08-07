Tarot del colibrí para el 7 de agosto

Carta 1) Nueve de bastos: resilencia. Cansancio. Heridas.

Carta 2) Dos de bastos: Decisión. Horizonte lejano. Planificación. Viaje o mudanza

Carta 3) El loco: ir tras un sueño. Empezar desde cero. Inmadurez. Pureza. No medir consecuencias. Lanzarse a la aventura



Mensaje final:

Alguien está planificando con vistas al futuro. Quiere tener un plan para tomar decisiones que lo lleven a una meta aún lejana. Es una persona apasionada y de acción que ha debido afrontar muchas batallas en su vida y no se ha rendido. Tanta lucha ha dejado heridas en su cuerpo y en su alma, pero a pesar de ellas, se ha sostenido en pie. En este momento tal vez esté mejor, más fuerte, bien económicamente, y a punto de tomar una decisión muy importante para su vida. Lo que este alguien desea está todavía a distancia, puede ser física o emocional y por eso tiene que elaborar un plan para acercarse a su sueño. Las cartas hablan como de una especie de dualidad en la persona. Por un lado, quiere planificar los pasos a seguir para poder decidir adecuadamente, por el otro, una parte de él lo invita a lanzarse a la conquista de su deseo, sin tanta premeditación, aún a riesgo de cometer errores que pueden salirle muy caros. La cuestión es encontrar un punto medio, ni pasarse el tiempo en pura planificación, ni lanzarse a la pileta sin saber si tiene agua. La persona deberá encontrar el equilibrio entre ambas opciones. Si actúa de esa manera lo más probable es que concrete su sueño.