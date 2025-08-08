El horóscopo chino revela las predicciones para todos sus signos zodiacales correspondientes a hoy viernes 8 de agosto de 2025, en el Año de la Serpiente de Madera.

Horóscopo chino: las predicciones para hoy viernes 8 de agosto de 2025

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020):

El viernes comienza con una noticia que te motiva a moverte rápido y aprovechar una oportunidad. En la tarde, una conversación te abre un nuevo panorama. La noche te invita a bajar la intensidad y disfrutar de un momento íntimo. Hoy tu instinto para actuar en el momento justo será tu mejor aliado.

Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021):

La mañana te encuentra con ganas de resolver asuntos pendientes de forma definitiva. En la tarde, es probable que debas negociar para alcanzar un acuerdo justo. La noche será ideal para reencontrarte con personas que te transmiten calma. Este viernes premia la paciencia y la firmeza equilibradas.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022):

Desde temprano, una situación te desafía a tomar el liderazgo. En la tarde, la intensidad del día puede ponerte algo ansioso, así que buscá espacios para respirar. La noche te regala un momento de satisfacción por algo logrado. Hoy es un día para actuar con valentía pero también con mesura.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023):

La jornada arranca con claridad para organizar tus prioridades. Durante la tarde, un comentario o gesto de alguien cercano te inspira a tomar un nuevo rumbo. La noche será perfecta para reconectar con tu lado más creativo. Este viernes, si escuchás tu voz interior, podés encontrar respuestas que buscabas hace tiempo.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024):

La mañana se presenta con desafíos que despiertan tu ingenio. En la tarde, deberás mostrar firmeza para mantener tus límites. La noche te impulsa a planificar el próximo paso de un proyecto personal. Hoy tu capacidad de ver más allá de lo evidente te da una ventaja importante.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025):

El viernes inicia con señales que confirman que vas por buen camino. En la tarde, una conversación profunda te ayuda a comprender mejor una situación emocional. La noche es ideal para meditar o escribir, cerrando la semana con reflexión. Hoy brilla tu sabiduría para entender el momento exacto de actuar.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026):

La mañana arranca con un impulso de energía que te motiva a resolver pendientes. En la tarde, cuidá de no dispersarte en demasiadas tareas. La noche llega con una noticia o mensaje que te alegra el corazón. Este viernes se siente como una antesala a un cambio positivo.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027):

La mañana trae calma y tiempo para ordenar tus pensamientos. En la tarde, un pequeño logro personal refuerza tu autoestima. La noche es perfecta para compartir con alguien que te comprende sin palabras. Hoy tu sensibilidad puede convertirse en fortaleza si la expresás con autenticidad.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028):

El día empieza con ideas frescas que pueden mejorar tu entorno. En la tarde, un cambio de planes te obliga a improvisar, algo que sabés hacer muy bien. La noche ofrece espacio para disfrutar y reír. Este viernes favorece la flexibilidad y la apertura a lo nuevo.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029):

La mañana exige concentración para no pasar por alto detalles importantes. En la tarde, una propuesta concreta puede abrirte una puerta valiosa. La noche se presta para el descanso profundo y el cuidado personal. Hoy tu claridad mental será clave para tomar buenas decisiones.

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030):

Desde temprano, tu intuición te guía en una elección importante. En la tarde, podrías intervenir para mediar en un conflicto y lograr armonía. La noche será ideal para disfrutar de lo simple. Este viernes premia la coherencia entre lo que pensás, decís y hacés.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019):

El viernes comienza con una coincidencia que te sorprende para bien. En la tarde, tendrás la oportunidad de rechazar algo que no te conviene y reafirmar tus límites. La noche invita a reconectar con lo que te da alegría genuina. Hoy tu bienestar se fortalece cuando elegís lo que te nutre.