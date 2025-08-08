Horóscopo chino: los signos que deberán ser más cautelosos en el segundo semestre de 2025

En el Año de la Serpiente de Madera, la segunda mitad de 2025 no será un camino de rosas para todos los signos. Algunos deberán moderar impulsos, pensar dos veces antes de actuar y evitar decisiones apresuradas que puedan traerles complicaciones. La energía del período favorece la reflexión y la estrategia, por lo que la paciencia será la mejor aliada.

Tigre

El exceso de entusiasmo puede llevarlo a asumir compromisos que después resulten difíciles de cumplir. Conviene priorizar la estabilidad antes que los cambios bruscos.

Cabra

Podría enfrentar gastos imprevistos o malentendidos en el plano personal. Mantener una comunicación clara y no apresurarse en decisiones financieras será clave.

Rata

Su aguda intuición será útil, pero también puede sentirse sobrecargada por tantas responsabilidades. Evitar sobreexigirse y pedir ayuda cuando sea necesario le permitirá avanzar con más calma.

Serpiente

Aunque es el signo regente del año, su proceso de transformación puede generar inseguridad. Es momento de planificar a largo plazo y no dejarse llevar por la presión del momento.