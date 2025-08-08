Horóscopo de hoy, viernes 8 de agosto de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

astrologia
Horóscopo de hoy, viernes 8 de agosto de 2025: amor, salud y trabajo signo por signoConocé las predicciones para este viernes y descubrí cómo influyen los astros en el amor, el trabajo y la salud de cada signo.
La energía de este viernes favorece los cierres positivos y la apertura hacia nuevas posibilidades. Es un día ideal para resolver malentendidos, consolidar acuerdos y tomar decisiones que beneficien a largo plazo. El clima astral invita a equilibrar la acción con el descanso. Así influirán los astros en cada signo.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: gestos de afecto fortalecerán tu relación.
Trabajo: tu iniciativa será clave para concretar un proyecto.
Salud: cuidá tu energía evitando sobrecargas.
Números de la suerte: 4, 13, 29
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: una conversación sincera acercará posiciones.
Trabajo: la constancia marcará la diferencia en tus resultados.
Salud: alimentate de forma ligera para sentirte mejor.
Números de la suerte: 7, 15, 23
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: una sorpresa inesperada alegrará tu día.
Trabajo: tu versatilidad te permitirá resolver imprevistos.
Salud: priorizá el descanso nocturno.
Números de la suerte: 2, 16, 28
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: momento de conexión profunda con tu pareja o entorno cercano.
Trabajo: enfocarte en un objetivo te dará avances concretos.
Salud: mantené tu equilibrio emocional con espacios de calma.
Números de la suerte: 6, 10, 24
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: tu magnetismo atraerá nuevas oportunidades románticas.
Trabajo: liderá con tu creatividad y seguridad.
Salud: buscá actividades que te inspiren y activen.
Números de la suerte: 3, 12, 27
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: la claridad al hablar evitará confusiones.
Trabajo: tu organización impulsará resultados más rápidos.
Salud: incorporá ejercicios de estiramiento.
Números de la suerte: 8, 11, 25
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: se abre la posibilidad de un reencuentro especial.
Trabajo: resolvé temas pendientes para liberar tu agenda.
Salud: equilibrá tus energías con momentos de descanso.
Números de la suerte: 1, 14, 22
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: escuchar con atención fortalecerá tus vínculos.
Trabajo: tu intuición te ayudará a tomar decisiones acertadas.
Salud: conectá con actividades que te den paz mental.
Números de la suerte: 9, 17, 26
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: tu entusiasmo encenderá la chispa en la pareja.
Trabajo: explorá nuevas ideas para ampliar tus horizontes.
Salud: el aire libre será tu mejor aliado.
Números de la suerte: 5, 18, 30
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: la confianza mutua será tu base sólida.
Trabajo: una propuesta interesante podría impulsarte a crecer.
Salud: prestá atención a la calidad de tu sueño.
Números de la suerte: 4, 15, 21
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: apertura y diálogo traerán mayor comprensión.
Trabajo: buena jornada para avanzar en equipo.
Salud: dedicá tiempo a liberar tensiones acumuladas.
Números de la suerte: 6, 13, 28
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: tu sensibilidad atraerá gestos de cariño.
Trabajo: percibirás oportunidades donde otros no las ven.
Salud: meditá o practicá técnicas de relajación.
Números de la suerte: 7, 12, 25