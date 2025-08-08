Horóscopo de hoy, viernes 8 de agosto de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

La energía de este viernes favorece los cierres positivos y la apertura hacia nuevas posibilidades. Es un día ideal para resolver malentendidos, consolidar acuerdos y tomar decisiones que beneficien a largo plazo. El clima astral invita a equilibrar la acción con el descanso. Así influirán los astros en cada signo.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: gestos de afecto fortalecerán tu relación.

Trabajo: tu iniciativa será clave para concretar un proyecto.

Salud: cuidá tu energía evitando sobrecargas.

Números de la suerte: 4, 13, 29

Noticias Relacionadas Luna llena del 11 de agosto: cómo afectará a los signos del zodiaco chino

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: una conversación sincera acercará posiciones.

Trabajo: la constancia marcará la diferencia en tus resultados.

Salud: alimentate de forma ligera para sentirte mejor.

Números de la suerte: 7, 15, 23

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: una sorpresa inesperada alegrará tu día.

Trabajo: tu versatilidad te permitirá resolver imprevistos.

Salud: priorizá el descanso nocturno.

Números de la suerte: 2, 16, 28

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: momento de conexión profunda con tu pareja o entorno cercano.

Trabajo: enfocarte en un objetivo te dará avances concretos.

Salud: mantené tu equilibrio emocional con espacios de calma.

Números de la suerte: 6, 10, 24

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu magnetismo atraerá nuevas oportunidades románticas.

Trabajo: liderá con tu creatividad y seguridad.

Salud: buscá actividades que te inspiren y activen.

Números de la suerte: 3, 12, 27

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: la claridad al hablar evitará confusiones.

Trabajo: tu organización impulsará resultados más rápidos.

Salud: incorporá ejercicios de estiramiento.

Números de la suerte: 8, 11, 25

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: se abre la posibilidad de un reencuentro especial.

Trabajo: resolvé temas pendientes para liberar tu agenda.

Salud: equilibrá tus energías con momentos de descanso.

Números de la suerte: 1, 14, 22

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: escuchar con atención fortalecerá tus vínculos.

Trabajo: tu intuición te ayudará a tomar decisiones acertadas.

Salud: conectá con actividades que te den paz mental.

Números de la suerte: 9, 17, 26

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: tu entusiasmo encenderá la chispa en la pareja.

Trabajo: explorá nuevas ideas para ampliar tus horizontes.

Salud: el aire libre será tu mejor aliado.

Números de la suerte: 5, 18, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: la confianza mutua será tu base sólida.

Trabajo: una propuesta interesante podría impulsarte a crecer.

Salud: prestá atención a la calidad de tu sueño.

Números de la suerte: 4, 15, 21

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: apertura y diálogo traerán mayor comprensión.

Trabajo: buena jornada para avanzar en equipo.

Salud: dedicá tiempo a liberar tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 6, 13, 28

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: tu sensibilidad atraerá gestos de cariño.

Trabajo: percibirás oportunidades donde otros no las ven.

Salud: meditá o practicá técnicas de relajación.

Números de la suerte: 7, 12, 25