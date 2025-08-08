Tarot del colibrí para el 8 de agosto

Carta 1) Seis de espadas: irse. Alejarse física o emocionalmente de un lugar o situación. Moverse con alguien a un lugar mejor.

Carta 2) As de oros: nuevos comienzos. Algo muy valioso. Gran oportunidad.

Carta 3) Nueve de espadas: dolor. Sufrimiento.Culpa. Arrepentimiento. Insomnio



Mensaje final:

Si se leen las cartas en el orden que han salido, el mensaje sería el siguiente: la persona realizó un movimiento importante en su vida. Dejó su pasado atrás y se alejó en compañía, hacia otro lugar o situación que pensó sería mucho mejor para su vida. Emprendió un nuevo comienzo que creyó sería maravilloso. Una gran oportunidad para ser feliz y abundante en todos los sentidos de esa palabra: en el amor, en la armonía, en la paz, en lo económico, etc. El brillo de lo que creyó que tendría, lo encandiló, y lo que hace el encandilamiento es cegar, no permitir que se vea prácticamente nada. Lamentablemente, las cosas no salieron como la persona pensaba. Esto último se puede inferir por la carta del nueve de espadas, que muestra a una persona sufriendo, insomne y tal vez con arrepentimiento por las decisiones y acciones que realizó. Evidentemente, el oro no era tal, ni el pasto era más verde del otro lado, y ahora este alguien sufre las consecuencias de haber cambiado lo que tenía por una fantasía que sólo le ha traído decepción, dolor y culpa. Así están las cosas según el tarot. Qué decir! Moraleja: "las apariencias engañan". Por eso es poco conveniente quedarse en lo superficial de la realidad, se necesita ir más allá de lo que se muestra. De todas formas, lo hecho, hecho está, de nada sirve quedarse llorando. Quizás Dios le puso esta experiencia a este alguien para que aprenda de lo sucedido y en adelante sepa mirar mejor la realidad.