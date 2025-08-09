Afirman que los perros pueden percibir a las malas personas

Los perros son animales que poseen inteligencia y astucia, mientras que además tiene una poderosa intuición que les permite asimilar el vocabulario e incluso detectar algunas enfermedades y ahora un nuevo estudio determinó que tienen la capacidad de saber en quién confiar y en quién no.

Científicos pertenecientes a la Universidad de Kyoto en Japón realizaron un estudio liderado por la doctora Akiko Takaoka que se desarrolló en tres etapas con el propósito de dilucidar si los perros efectivamente tenían la habilidad de discernir en quién confiar.

Según los investigadores, este estudio posee significativas implicaciones y podría ser de suma relevancia para futuras investigaciones relacionadas con el comportamiento canino.

Los científicos afirmaron que los perros son capaces de anticipar comportamientos futuros en ciertas personas, debido a su habilidad para captar el comportamiento humano, señaló John Bradshaw, un miembro de la comunidad de Bristol.

Los resultados de este estudio fueron publicados en el Diario de la Cognición Animal. En total, participaron 34 perros en este experimento, todos los cuales exhibieron patrones de comportamiento similares.

El estudio

Durante los ensayos, los investigadores les indicaban a los perros recipientes que contenían comida en la primera fase. En la segunda fase, señalaban recipientes vacíos. Luego, en la tercera y última fase, volvían a señalar contenedores con alimento, pero en esta ocasión, los perros no respondían de ninguna manera.

Takaoka sugirió que los perros emplearon sus experiencias previas para evaluar si una persona era confiable o no. "Su inteligencia social es más elaborada de lo que habíamos pensado, y esta evolucionó selectivamente a lo largo de la historia junto con los seres humanos", comentó la investigadora.

Los perros también reaccionaron a la forma en que otras personas interactuaban con sus dueños. Durante un período del experimento, se les pidió a los dueños de los perros que solicitaran ayuda a varias personas. Las primeras personas ofrecieron ayuda, las siguientes trataron a los dueños y perros de manera desagradable, y las últimas simplemente los ignoraron. Cuando aquellos que inicialmente se negaron a ayudar o ignoraron a los dueños luego ofrecieron obsequios a los perros, estos últimos rechazaron aceptarlos.

Los perros están altamente adaptados para leer las emociones humanas y responder a las señales de su entorno. Pueden detectar cambios en el estado emocional de las personas, lo que puede influir en cómo interactúan con ellas. Por ejemplo, si alguien está ansioso, enojado o tenso, un perro podría notarlo y reaccionar de manera diferente en función de su propio temperamento y experiencias previas.

En algunos casos, los perros pueden mostrar cierta precaución o incluso evitar a personas que emiten señales de peligro o agresividad. Esto podría deberse a que los perros han sido domesticados y han vivido en estrecha relación con los humanos durante miles de años, lo que les permite leer las señales de comportamiento humano para garantizar su seguridad.

Sin embargo, esta capacidad de percepción no significa que los perros tengan un sentido moral profundo para distinguir entre "bueno" y "malo" en un sentido ético o moral. Más bien, su comportamiento se basa en su intuición y en cómo han aprendido a interpretar las señales de su entorno.