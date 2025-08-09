Aprende cómo hacer scones perfectos

Los scones son una delicia de la repostería que ha conquistado el paladar de personas en todo el mundo. Estas pequeñas piezas de perfección horneada son ideales para acompañar el té, el café o simplemente disfrutar por sí solas. Si alguna vez te has preguntado cómo se hacen estos bocados tiernos y sabrosos, has llegado al lugar indicado. En este artículo, te guiaremos a través de los pasos para hacer scones deliciosos en la comodidad de tu hogar.

Noticias Relacionadas Lomo al champiñón: un plato para sorprender

Los scones y su encanto

Los scones son originarios de Escocia y se han convertido en un clásico de la repostería británica. Su textura desmenuzable por fuera y su interior tierno y suave hacen que cada bocado sea una experiencia exquisita. Estos dulces son muy versátiles, ya que pueden ser servidos con mermelada, crema batida o incluso como base para sándwiches delicados. Desde las reuniones sociales hasta los momentos de relajación, los scones son una adición bienvenida a cualquier ocasión.

Ingredientes:

2 tazas de harina de trigo.

1/4 taza de azúcar.

2 cucharaditas de polvo de hornear.

1/2 cucharadita de sal.

1/2 taza de manteca fría, cortada en cubos.

2/3 taza de leche.

1 huevo.

Esencia de vainilla (opcional).

Opcional: pasas, frutos secos o chips de chocolate.

Instrucciones:

Precalienta tu horno a 200°C (400°F) y forra una bandeja para hornear con papel pergamino.

En un tazón grande, mezcla la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal.

Agrega la manteca fría a la mezcla de harina. Usando un cortador de masa o tus dedos, incorpora la manteca hasta que la mezcla se asemeje a migas gruesas.

En otro tazón, mezcla la leche, el huevo y la esencia de vainilla (si estás usando).

Vierte la mezcla líquida sobre los ingredientes secos y revuelve con una cuchara de madera hasta que la masa se una.

Si deseas agregar pasas, frutos secos o chips de chocolate, ahora es el momento de hacerlo y amasar ligeramente la masa para distribuirlos uniformemente.

Voltea la masa sobre una superficie enharinada y forma un círculo de aproximadamente 2,5 cm de grosor.

Con un cortador de masa o un vaso, corta círculos en la masa y colócalos en la bandeja para hornear preparada.

Hornea los scones en el horno precalentado durante unos 12-15 minutos, o hasta que estén dorados en la parte superior.

Una vez que estén listos, retira los scones del horno y déjalos enfriar en una rejilla antes de servir.

Hacer scones en casa es una experiencia gratificante que te recompensará con bocados llenos de sabor y calidez. Esta receta básica te permite experimentar con diferentes ingredientes y personalizar tus scones según tus preferencias. Desde la preparación hasta el último bocado, crear scones perfectos es una forma maravillosa de explorar el mundo de la repostería casera. Anímate a poner en práctica estos pasos y descubre la satisfacción de disfrutar de scones recién horneados en cualquier momento que desees.