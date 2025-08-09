Horóscopo chino: los signos que deberán tomar decisiones con prudencia en lo que resta de 2025

La segunda parte del Año de la Serpiente de Madera invita a actuar con estrategia, pero también pone a prueba la paciencia de algunos signos. Los movimientos impulsivos, las discusiones innecesarias y las promesas apresuradas podrían generar tensiones. La clave será analizar cada paso y mantener la calma frente a los cambios.

Caballo

Su energía y dinamismo son indiscutibles, pero puede sentirse frustrado si las cosas no avanzan al ritmo que desea. Evitar choques con personas de autoridad y trabajar en equipo le ayudará a sortear obstáculos.

Gallo

Un exceso de confianza podría hacerlo pasar por alto detalles importantes. Prestar atención a los pequeños signos y no subestimar la opinión de los demás será fundamental para evitar errores.

Cerdo

En lo afectivo, podrían surgir malentendidos si no se expresa con claridad. Tomarse el tiempo para escuchar antes de responder será su mejor herramienta para mantener la armonía.

Perro

Su sentido de la lealtad puede llevarlo a involucrarse en problemas ajenos. Este es un buen momento para poner límites y priorizar su bienestar emocional y mental.