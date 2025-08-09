Lomo al champiñón: un plato para sorprender

El lomo al champiñón es un plato exquisito que combina la suavidad de la carne con la cremosidad de una salsa a base de champiñones. Es una opción perfecta para una cena especial o para impresionar a tus invitados en cualquier ocasión. En este artículo, te enseñaremos cómo preparar un lomo al champiñón que te hará lucirte en la cocina.

Ingredientes

1 kg de lomo

200 g de champiñones frescos

200 ml de crema de leche

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

50 ml de vino blanco

2 cucharadas de manteca

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado (opcional)

Preparación

Preparar el lomo: Comienza limpiando el lomo de res, retirando cualquier exceso de grasa. Corta el lomo en medallones de unos 2-3 cm de grosor. Salpimienta ambos lados de cada medallón.

Sellar la carne: En una sartén grande, derrite la manteca a fuego medio-alto. Agrega los medallones de lomo y cocina durante 2-3 minutos por cada lado, hasta que estén dorados por fuera pero jugosos por dentro. Retira los medallones de la sartén y resérvalos.

Preparar la salsa: En la misma sartén, añade la cebolla picada y los dientes de ajo finamente picados. Sofríe a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente.

Agregar los champiñones: Limpia y corta los champiñones en láminas. Agrégalos a la sartén y cocina durante unos minutos hasta que estén tiernos y hayan soltado su jugo.

Desglasar con vino: Vierte el vino blanco en la sartén y cocina durante 2-3 minutos, removiendo para incorporar los sabores y reducir el líquido.

Incorporar la crema: Añade la crema de leche a la sartén y mezcla bien. Deja cocinar a fuego bajo durante unos 5 minutos, hasta que la salsa espese ligeramente. Prueba y ajusta de sal y pimienta si es necesario.

Unir la carne con la salsa: Vuelve a colocar los medallones de lomo en la sartén, sumergiéndolos en la salsa de champiñones. Cocina a fuego bajo durante 3-5 minutos más para que la carne absorba todos los sabores.

Servir: Sirve el lomo al champiñón caliente, espolvoreado con perejil fresco picado si lo deseas. Este plato se acompaña idealmente con papas al horno, puré de papas o una ensalada fresca.

Consejos y Variaciones

Champiñones frescos: Si prefieres un sabor más intenso, puedes usar una mezcla de champiñones portobello y shiitake junto con los champiñones comunes.

Vino blanco: Elige un vino blanco seco de buena calidad para cocinar, ya que esto influirá en el sabor final de la salsa.

Salsa más ligera: Si prefieres una salsa menos cremosa, puedes sustituir la crema de leche por leche evaporada o caldo de carne, ajustando la cantidad según el espesor deseado.