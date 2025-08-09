Los signos del zodiaco y sus características principales

Cada signo corresponde a un período del año y se asocia con elementos y cualidades específicas que influyen en el temperamento, las relaciones y la forma de enfrentar la vida de quienes nacen bajo su influencia.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Elemento: Fuego

Personalidad: Aries es un signo impulsivo, enérgico y lleno de iniciativa. Los arianos suelen ser líderes naturales, valientes y con gran determinación para alcanzar sus metas.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Elemento: Tierra

Personalidad: Tauro es conocido por su paciencia, tenacidad y amor por la estabilidad. Los taurinos valoran la seguridad y disfrutan de los placeres sencillos de la vida.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Elemento: Aire

Personalidad: Géminis es un signo comunicativo, curioso y versátil. Los geminianos se adaptan fácilmente a diferentes situaciones y disfrutan de la interacción social.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Elemento: Agua

Personalidad: Cáncer destaca por su sensibilidad y gran intuición. Son personas protectoras, familiares y muy afectuosas.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Elemento: Fuego

Personalidad: Leo es carismático, creativo y confiado. Los leoninos buscan destacar y suelen tener un gran corazón y generosidad.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Elemento: Tierra

Personalidad: Virgo es analítico, detallista y práctico. Los virginianos valoran el orden y la perfección en todo lo que hacen.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Elemento: Aire

Personalidad: Libra es diplomático, justo y amante del equilibrio. Los librianos buscan la armonía en sus relaciones y entornos.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Elemento: Agua

Personalidad: Escorpio es intenso, apasionado y muy intuitivo. Son personas con gran fuerza emocional y determinación.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Elemento: Fuego

Personalidad: Sagitario es aventurero, optimista y amante de la libertad. Los sagitarianos tienen un espíritu explorador y una visión amplia del mundo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Elemento: Tierra

Personalidad: Capricornio es responsable, disciplinado y ambicioso. Los capricornianos trabajan duro para alcanzar sus objetivos.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Elemento: Aire

Personalidad: Acuario es innovador, independiente y humanitario. Los acuarianos buscan siempre el cambio y la evolución.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Elemento: Agua

Personalidad: Piscis es sensible, empático y creativo. Los piscianos suelen ser soñadores con gran conexión emocional.