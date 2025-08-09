Tarot del colibrí para el 9 de agosto

Carta 1) Dos de copas: unión. Encuentro. Amor verdadero. El amor como elección.

Carta 2) Nueve de bastos: autodefensa. Cansancio. Heridas. Luchas. Resilencia. Fuerza.

Carta 3) Dos de bastos: elección. Planificar una acción. Contemplar a la distancia un objetivo. Viajes.



Mensaje final:

La persona ha sobrevivido a fuertes batallas en su vida. A pesar de las heridas y las secuelas de esas luchas, su resistencia y resilencia la mantienen en pie, aunque un poco a la defensiva. Este alguien contempla una escena de su pasado donde dos personas jovenes se encuentran compartiendo sentimientos y emociones en armonía, alegría y con un amor recíproco, inocente y puro. Una realidad muy distinta a su presente en soledad. En la mirada del hombre que lo representa con la carta del nueve de bastos, hay un dejo de tristeza y a la vez de dureza, como si los golpes de la vida le hubieran hecho perder inocencia, pureza y la posibilidad de ser feliz. A pesar de esta vivencia, el tarot dice que esta persona estará mejor posicionada en el futuro, con más fuerza y con capacidad de decisión. Dejará de defenderse y de poner bloqueos a sus emociones y podrá pensar un plan en base al cual ir tras un sueño que de momento siente lejano, pero que es totalmente posible.