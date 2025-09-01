Arrollado de pollo relleno: guía fácil para un plato irresistible

El arrollado de pollo es un plato tradicional que combina sabor, practicidad y elegancia. Ideal para reuniones familiares, fiestas o simplemente para disfrutar de una comida especial, esta receta es fácil de preparar y llena de sabor. Descubrí cómo hacerlo paso a paso.

Ingredientes

1 pechuga de pollo grande (abierta tipo mariposa)

100 g de jamón cocido

100 g de queso en fetas

1 zanahoria rallada

1 pimiento rojo en tiras finas

2 huevos duros

Sal y pimienta al gusto

Orégano y pimentón dulce (opcional)

Film plástico para enrollar

Preparación paso a paso

1. Preparar la base del pollo

Extende la pechuga abierta sobre una tabla. Si es necesario, aplánala con un martillo de cocina para que tenga un grosor uniforme. Condimenta con sal, pimienta, orégano y pimentón dulce para realzar el sabor.

2. Colocar los rellenos

Distribuye sobre la pechuga el jamón cocido y las fetas de queso. Agregá la zanahoria rallada y las tiras de pimiento rojo. Finalmente, coloca los huevos duros en el centro.

3. Enrollar el pollo

Enrollá la pechuga desde un extremo, formando un cilindro compacto. Envuelve el arrollado con film plástico, ajustando los extremos para que no se desarme durante la cocción.

4. Cocinar el arrollado

Al vapor o hervido: Cocina durante 30-40 minutos.

Al horno: Precalentá a 180?°C y horneá por 45 minutos, envolviendo el arrollado en papel aluminio.

Dejá enfriar antes de retirar el film plástico.

5. Servir y disfrutar

Cortá en rodajas y serví frío o caliente. Combina perfecto con ensaladas frescas, puré o papas al horno.

Consejos y variaciones

Toque gourmet: Añadí espinaca cocida o champiñones salteados al relleno.

Mayor firmeza: Usá hilo de cocina en lugar de film plástico.

Sabor extra: Acompañá con salsa de crema y mostaza.

Con estos pasos, tu arrollado de pollo quedará jugoso, sabroso y con una presentación elegante que sorprenderá a todos en la mesa.