Ensalada Waldorf: la receta clásica, fresca y elegante

La ensalada Waldorf es una preparación tradicional que combina manzanas crujientes, apio fresco, uvas jugosas y nueces, ofreciendo un sabor y una textura únicos. Creada a finales del siglo XIX en el famoso Hotel Waldorf-Astoria de Nueva York, hoy se mantiene como una opción perfecta para quienes buscan una receta sencilla, nutritiva y con historia. Ideal como entrada o guarnición, es versátil y se adapta a distintos gustos y ocasiones.

Ingredientes (para 4 porciones)

2 manzanas verdes

2 ramas de apio

100 g de uvas (verdes o rojas, cortadas a la mitad y sin semillas)

50 g de nueces (picadas groseramente)

100 g de yogur natural (opcionalmente mayonesa)

1 cucharada de jugo de limón

Sal y pimienta al gusto

Preparación paso a paso

1. Preparar los ingredientes

Lava las manzanas, el apio y las uvas. Corta las manzanas en cubos pequeños, sin pelarlas, y rocíalas con jugo de limón para evitar que se oxiden. Pica el apio en rodajas finas y las uvas en mitades.

2. Mezclar los ingredientes

En un bol grande, combina las manzanas, el apio, las uvas y las nueces.

3. Preparar el aderezo

En un recipiente aparte, mezcla el yogur (o mayonesa) con sal y pimienta al gusto hasta obtener una mezcla homogénea.

4. Incorporar el aderezo

Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla suavemente hasta que todos los ingredientes queden bien cubiertos.

5. Refrigerar y servir

Refrigera la ensalada durante 20-30 minutos para que los sabores se integren antes de servir.

Consejos y variaciones

Toque dulce: Añadí pasas o una cucharadita de miel al aderezo para un sabor más dulce.

Versión ligera: Usá yogur griego bajo en grasa para una opción más saludable.

Frutos secos: Cambiá las nueces por almendras laminadas o avellanas para un giro diferente.

Presentación: Serví la ensalada sobre hojas de lechuga para un acabado más elegante.

Con estos pasos y pequeños trucos, la ensalada Waldorf se convierte en una receta fácil, deliciosa y con un toque clásico que nunca pasa de moda.