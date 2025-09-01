cocina
Ensalada Waldorf: la receta clásica, fresca y elegante
La ensalada Waldorf es una preparación tradicional que combina manzanas crujientes, apio fresco, uvas jugosas y nueces, ofreciendo un sabor y una textura únicos. Creada a finales del siglo XIX en el famoso Hotel Waldorf-Astoria de Nueva York, hoy se mantiene como una opción perfecta para quienes buscan una receta sencilla, nutritiva y con historia. Ideal como entrada o guarnición, es versátil y se adapta a distintos gustos y ocasiones.
Ingredientes (para 4 porciones)
- 2 manzanas verdes
- 2 ramas de apio
- 100 g de uvas (verdes o rojas, cortadas a la mitad y sin semillas)
- 50 g de nueces (picadas groseramente)
- 100 g de yogur natural (opcionalmente mayonesa)
- 1 cucharada de jugo de limón
- Sal y pimienta al gusto
Preparación paso a paso
1. Preparar los ingredientes
Lava las manzanas, el apio y las uvas. Corta las manzanas en cubos pequeños, sin pelarlas, y rocíalas con jugo de limón para evitar que se oxiden. Pica el apio en rodajas finas y las uvas en mitades.
2. Mezclar los ingredientes
En un bol grande, combina las manzanas, el apio, las uvas y las nueces.
3. Preparar el aderezo
En un recipiente aparte, mezcla el yogur (o mayonesa) con sal y pimienta al gusto hasta obtener una mezcla homogénea.
4. Incorporar el aderezo
Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla suavemente hasta que todos los ingredientes queden bien cubiertos.
5. Refrigerar y servir
Refrigera la ensalada durante 20-30 minutos para que los sabores se integren antes de servir.
Consejos y variaciones
Toque dulce: Añadí pasas o una cucharadita de miel al aderezo para un sabor más dulce.
Versión ligera: Usá yogur griego bajo en grasa para una opción más saludable.
Frutos secos: Cambiá las nueces por almendras laminadas o avellanas para un giro diferente.
Presentación: Serví la ensalada sobre hojas de lechuga para un acabado más elegante.
Con estos pasos y pequeños trucos, la ensalada Waldorf se convierte en una receta fácil, deliciosa y con un toque clásico que nunca pasa de moda.