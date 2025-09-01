Potenciá la energía de tu hogar con romero: dónde colocarlo y cómo cuidarlo

El romero es mucho más que una planta aromática: en diversas culturas se considera un aliado para atraer buena fortuna, prosperidad y abundancia, además de brindar protección y limpiar la energía del hogar. Para aprovechar al máximo sus propiedades, no solo es importante tenerlo, sino también ubicarlo en los lugares estratégicos de tu casa.

Puertas y ventanas

Las puertas y ventanas son portales por donde entra la energía a tu hogar. Colocar romero en estos espacios puede ayudarte a proteger tu casa y atraer prosperidad y abundancia. Su presencia actúa como un filtro energético, equilibrando las vibraciones del entorno y generando un ambiente más armonioso.

Dormitorio

El aroma del romero no solo es agradable, sino que también tiene propiedades relajantes y protectoras. Colocarlo en el dormitorio, en tu espacio de trabajo o en cualquier lugar donde pases tiempo de manera tranquila, permite que sus beneficios se prolonguen durante todo el día. Su presencia contribuye a reducir tensiones y limpiar la energía personal, generando un ambiente de calma y bienestar.

Cocina

La cocina es considerada el corazón del hogar, el lugar donde se concentra la energía de la familia. Tener romero en este espacio no solo ayuda a equilibrar las energías, sino que también ofrece un beneficio práctico: podés usarlo fresco para dar aroma y sabor a tus comidas. Cultivar romero en maceta aquí combina sus propiedades energéticas con su utilidad culinaria.

Cuidados del romero

El romero (Rosmarinus officinalis) es un arbusto aromático originario del Mediterráneo, conocido tanto por su uso en la cocina como en la farmacología, la homeopatía y terapias naturales. Se adapta fácilmente a distintos ambientes, pero requiere ciertos cuidados para crecer saludable:

Riego: Necesita poca agua. Esperá a que la tierra esté seca antes de volver a regarla.

Suelo: Prefiere un sustrato bien drenado; podés añadir pequeñas piedras o grava para evitar encharcamientos.

Abonado: No es estrictamente necesario, pero un abono natural anual puede mejorar su desarrollo. El humus de lombriz es ideal, y también podés elaborar tu propio fertilizante orgánico.

Con estos cuidados y ubicaciones estratégicas, el romero no solo decorará tu hogar, sino que potenciará su energía, aportando armonía, protección y prosperidad a tu vida cotidiana.