Tarot del colibrí: renacimiento a una nueva vida

Carta 1) Renacimiento: resurgimiento. Evolución. Crecimiento. Riqueza. Situaciones positivas. Alegría. Vida nueva.

Carta 2) Resentimiento: ofensa. Represalia. Rencor. Odio. Traición. Amargura. Conflictos. Imprudencia. Venganza..

Carta 3) Desasosiego: inquietud. Conflictos familiares o sociales. Irritación. Discusiones. Peleas.



Mensaje final:

La persona está atravesando una etapa de renacimiento a una nueva vida. Hay una evolución y un crecimiento espiritual importantes luego de un periodo de mucha negatividad y toxicidad en los vínculos. La carta del renacimiento indica que comienza una etapa nueva en la vida de la persona llena de alegría y satisfacción. Quedan atrás las peleas y conflictos, e incluso puede que también personas que formaban parte del círculo cercano de este alguien. Esta persona viene de tener experiencias muy negativas donde obviamente no la pasó nada bien. El tarot habla de muchas peleas, conflictos y obstáculos que pueden haber sido muy fuertes para esta persona porque hubo ofensas, represalias, traiciones, decisiones imprudentes, rencor y hasta odio con personas cercanas. Claro está que estos conflictos trajeron angustia, amargura, nerviosismo e inquietud a la vida de este alguien. Pero por suerte todo esos malos momentos han pasado. El cielo se está despejando y hay un nuevo comienzo con situaciones que ahora serán positivas. Lo negativo del pasado tiene que dejar un aprendizaje y una evolución de conciencia para no cometer en el futuro los mismos errores y seguir madurando hacia la mejor versión de sí mismo.