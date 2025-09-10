Budín de chocolate saludable: disfrutá sin culpas

Disfrutar del chocolate no tiene por qué ser un placer culpable. Con esta receta de budín saludable, es posible saborear un postre húmedo, esponjoso y lleno de chocolate, reemplazando ingredientes altos en calorías como azúcar refinada y manteca por alternativas más nutritivas. Ideal para quienes buscan cuidar su alimentación, reducir azúcares o evitar la lactosa, este budín combina sabor y bienestar en cada porción.

Ingredientes

2 huevos

1/3 taza de aceite de oliva suave o aceite de girasol

1/2 taza de puré de manzana natural (puede ser casero o sin azúcar)

1/3 taza de miel, azúcar de coco o el endulzante natural de tu preferencia

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 taza de harina integral o de avena

1/3 taza de cacao puro sin azúcar

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Opcional: 50 g de chocolate negro picado, nueces o frutas secas

Paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar o aceitar ligeramente un molde para budín. En un bol grande, batir los huevos junto con el aceite, el puré de manzana, la miel y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea. En otro recipiente, mezclar la harina, el cacao, el polvo de hornear y la pizca de sal. Incorporar los ingredientes secos a los húmedos, mezclando con movimientos suaves hasta que quede una masa uniforme. Agregar opcionalmente el chocolate picado, nueces o frutas secas y mezclar suavemente. Verter la preparación en el molde y hornear durante 25-30 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar.

Consejos y acompañamientos

Se puede servir solo, con un té o café, o acompañado de yogur natural y frutas frescas.

Para una versión aún más nutritiva, se puede agregar avena, semillas de chía o linaza a la masa.

Guardar en un recipiente hermético hasta 3 días; también se puede congelar en porciones para tener siempre a mano un snack saludable.

Con esta receta, disfrutar del chocolate deja de ser un placer culpable y se convierte en una opción deliciosa, saludable y versátil, perfecta para toda la familia.