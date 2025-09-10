cocina

Budín de chocolate saludable: disfrutá sin culpas

Una receta fácil y nutritiva que permite disfrutar del chocolate sin culpa, con menos azúcar, sin lácteos y rica en fibra.
miércoles, 10 de septiembre de 2025 · 11:06

Disfrutar del chocolate no tiene por qué ser un placer culpable. Con esta receta de budín saludable, es posible saborear un postre húmedo, esponjoso y lleno de chocolate, reemplazando ingredientes altos en calorías como azúcar refinada y manteca por alternativas más nutritivas. Ideal para quienes buscan cuidar su alimentación, reducir azúcares o evitar la lactosa, este budín combina sabor y bienestar en cada porción.

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 1/3 taza de aceite de oliva suave o aceite de girasol
  • 1/2 taza de puré de manzana natural (puede ser casero o sin azúcar)
  • 1/3 taza de miel, azúcar de coco o el endulzante natural de tu preferencia
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 taza de harina integral o de avena
  • 1/3 taza de cacao puro sin azúcar
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • Opcional: 50 g de chocolate negro picado, nueces o frutas secas

Paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar o aceitar ligeramente un molde para budín.
  2. En un bol grande, batir los huevos junto con el aceite, el puré de manzana, la miel y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea.
  3. En otro recipiente, mezclar la harina, el cacao, el polvo de hornear y la pizca de sal.
  4. Incorporar los ingredientes secos a los húmedos, mezclando con movimientos suaves hasta que quede una masa uniforme.
  5. Agregar opcionalmente el chocolate picado, nueces o frutas secas y mezclar suavemente.
  6. Verter la preparación en el molde y hornear durante 25-30 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  7. Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar.

Consejos y acompañamientos

  • Se puede servir solo, con un té o café, o acompañado de yogur natural y frutas frescas.
  • Para una versión aún más nutritiva, se puede agregar avena, semillas de chía o linaza a la masa.
  • Guardar en un recipiente hermético hasta 3 días; también se puede congelar en porciones para tener siempre a mano un snack saludable.

Con esta receta, disfrutar del chocolate deja de ser un placer culpable y se convierte en una opción deliciosa, saludable y versátil, perfecta para toda la familia.

