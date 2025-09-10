Cómo proteger tus plantas de las hormigas: consejos naturales y efectivos

miércoles, 10 de septiembre de 2025 · 11:19

Redacción El Diario de Carlos Paz

Las hormigas no atacan por simple maldad; tienen dos motivos principales para acercarse a tus plantas:

Alimento: Son atraídas por restos de comida, néctar o sustancias azucaradas. Refugio: Les gusta construir sus nidos en lugares seguros, como la tierra de tus macetas o grietas del jardín.

Conocer sus hábitos es clave para prevenir daños y mantener un equilibrio en tu jardín.

Cómo recuperar plantas dañadas por hormigas

Si tus plantas ya han sufrido daños, sigue estos pasos para ayudarlas a recuperarse:

Elimina las hormigas: Utiliza cebo o trampas para reducir su población y evitar más daños. Limpia la zona: Retira restos de comida, migas o azúcar que puedan atraerlas. Podar las partes dañadas: Recorta hojas y tallos marchitos o afectados. Riego adecuado: Mantén el sustrato húmedo pero sin encharcarlo. Fertilización: Aplica un fertilizante equilibrado según el tipo de planta. Control de plagas secundarias: Vigila pulgones u otros insectos que puedan acompañar a las hormigas. Protección física: Coloca barreras como cintas adhesivas doble faz o polvo de talco alrededor del tronco para impedir su ascenso. Monitoreo constante: Revisa periódicamente tus plantas para evitar recurrencias.

La recuperación puede tardar, pero con cuidados constantes tus plantas volverán a crecer y prosperar.

Remedios naturales para eliminar hormigas

Si prefieres no usar químicos, estas alternativas son eficaces y seguras para plantas y hogar:

Agua de ajo: Tritura varios dientes de ajo en agua, deja reposar 24 horas, calienta 15 minutos y pulveriza sobre las plantas. Arroz: Arroja granos blancos por el camino de las hormigas; al fermentar en el hormiguero, podrían eliminarlas. Cáscaras de naranja: Pica la cáscara y distribúyela por los recorridos de las hormigas; su aroma es desagradable para ellas. Levadura con azúcar: Mezcla 100 g de levadura con 100 g de azúcar en 1 litro de agua y coloca en envases cerca de los nidos. Pimienta blanca: Mezcla en partes iguales con agua y pulveriza en troncos y caminos usados por las hormigas. Bicarbonato de sodio: Espárcelo alrededor de las plantas; también puedes usar sal o ceniza. Infusión de ajenjo: Hierve hojas y raíces de ajenjo en agua, deja reposar 5 horas y pulveriza sobre plantas y áreas afectadas. Limón y agua: Exprime un limón en agua y aplica diariamente sobre el camino de las hormigas para repelerlas.

Optar por remedios naturales es más saludable para tus plantas y tu hogar, aunque los resultados pueden ser más lentos que con insecticidas químicos.