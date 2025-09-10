Matambre a la parrilla: la guía para un asado lleno de sabor

El matambre a la parrilla es un clásico infaltable en los asados argentinos. Su sabor intenso, su textura jugosa y su aroma irresistible lo convierten en el plato favorito de quienes disfrutan de la cocina al aire libre. Prepararlo no solo es un placer gastronómico, sino también una forma de compartir momentos únicos con familia y amigos alrededor del fuego. Con esta guía paso a paso, aprenderás a cocinar un matambre perfecto que dejará a todos con ganas de repetir.

Ingredientes

1 matambre de vaca (aproximadamente 1,5 kg)

Sal gruesa y pimienta negra al gusto

5 dientes de ajo

1 puñado de perejil fresco

1 cucharada de orégano seco

2 cucharadas de aceite

1 limón (opcional)

Salsa chimichurri (opcional)

Preparación paso a paso

1. Marinar el matambre

Pica los dientes de ajo y el perejil, mezcla con el orégano, aceite, sal y pimienta. Frota esta preparación sobre toda la superficie del matambre, asegurándote de impregnarlo bien. Para un sabor más intenso, deja marinar en la heladera durante unas horas o toda la noche.

2. Preparar la parrilla

Precalienta la parrilla a fuego medio-alto. Asegúrate de que las brasas estén bien formadas para que la carne se cocine de manera pareja. Si puedes, utiliza leña de aromáticas como quebracho o sauce para aportar un aroma especial.

3. Cocinar el matambre

Coloca el matambre sobre la parrilla con la grasa hacia abajo. Cocina durante 15 a 20 minutos, luego da la vuelta y cocina por otros 15 a 20 minutos. La clave es mantener un fuego constante y lento para que la carne quede tierna y jugosa.

4. Controlar la cocción

Presiona ligeramente la carne con una espátula para que libere sus jugos. El punto ideal se logra cuando se puede cortar fácilmente y se siente suave al morder. Durante los últimos minutos, puedes añadir unas gotas de limón para resaltar el sabor.

5. Servir y disfrutar

Retira el matambre de la parrilla y deja reposar unos minutos antes de cortarlo. Sirve en tiras, acompañado de salsa chimichurri y, si deseas, una ensalada fresca. ¡A disfrutar de un auténtico asado!