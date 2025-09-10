Oráculo del ángel: Nemamiah ayuda a vencer los miedos

"Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles; los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades; todo fue creado por Él y para Él." Colosenses 1.16.

El texto anterior hace referencia a los seres que llamamos genéricamente "Ángeles", aunque como se deduce del texto bíblico son seres diferenciados que se rigen por una jerarquía y forman parte del coro angelical que adora a Dios.

Ángel Nemamiah

Significa: "Dios adorable"

Nemamiah proteje a quienes luchan por causas nobles y justas. Ayuda a vencer los miedos que no nos dejan avanzar. Retira obstáculos en el camino hacia nuestros objetivos. Otorga energía creativa, coraje, decisión, triunfos, buenas iniciativas.

