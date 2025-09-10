Tarot del colibrí: introspección para buscar claridad

Carta 1) As de bastos: nuevos comienzos, potentes, fuertes y apasionados.

Carta 2) Cuatro de espadas: reflexión. Introspección. Pausa. Aislamiento. Descanso

Carta 3) El diablo: miedos. Obsesiones. Apegos. Vicios. Malos comportamientos



Mensaje final:

La persona está haciendo un proceso introspectivo. Se ha tomado una pausa para reflexionar sobre un tema que le preocupa, puede ser algo ya pasado, o alguna situación aún presente en su vida. La carta del diablo, como arcano mayor de la tirada, dice que la reflexión que hace la persona puede estar vinculada a comportamientos y actitudes muy tóxicas que este alguien ha vivido o está viviendo. La persona piensa ahora en cosas negativas que tal vez hizo y de las cuales quizás, está arrepentida. El diablo no habla de nada bueno, por el contrario, indica que pueden haber existido fuertes miedos, vicios, apegos tóxicos, mentiras y traiciones que incluso pueden haber llevado a la persona a tener conductas, que de alguna manera, han dañado a otros. La parte positiva de todo esto, es que en este momento hay reflexión y seguramente antes no la había. Da la impresión que la persona está viendo como en una película distintas situaciones de su vida con un pensamiento crítico y esa introspección la ayudará a tener claridad, y a encontrar respuestas en su interior. Como consecuencia de ese proceso podrá conocerse mejor para iniciar de nuevo su vida de otra manera, de un modo más saludable para ella y para los demás.

